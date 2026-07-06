Vea la jugada de Cristiano Ronaldo que 'quemó las manos de Unai Simón, en Portugal vs. España

El 'bicho' avisó en portería de España antes del primer cuarto de hora, y demostró que su pierna derecha aún puede sacar increíbles remates.

Todo ocurrió al minuto 11' de partido, cuando Cristiano Ronaldo le llegó una pelota por sector derecho, entró al área y en el uno contra uno frente al defensor Aymeric Laporte, encaró y sacó un remate al arco que le 'quemó' las manos a Unai Simón, pese a que respondió muy bien y mandó el balón al tiro de esquina.

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