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Gol Caracol  / Vea la jugada de Cristiano Ronaldo que 'quemó las manos de Unai Simón, en Portugal vs. España

Vea la jugada de Cristiano Ronaldo que 'quemó las manos de Unai Simón, en Portugal vs. España

España dejó rematar al 'bicho' que con un potente remate exigió al arquero Unai Simón, en los primeros minutos del partido en Dallas. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Cristiano Ronaldo en Portugal
Cristiano Ronaldo en Portugal
AFP

El 'bicho' avisó en portería de España antes del primer cuarto de hora, y demostró que su pierna derecha aún puede sacar increíbles remates.

Todo ocurrió al minuto 11' de partido, cuando Cristiano Ronaldo le llegó una pelota por sector derecho, entró al área y en el uno contra uno frente al defensor Aymeric Laporte, encaró y sacó un remate al arco que le 'quemó' las manos a Unai Simón, pese a que respondió muy bien y mandó el balón al tiro de esquina.

Vea la jugada acá:

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