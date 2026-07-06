La Selección Colombia, a subir otro escalón más en este Mundial 2026; apoyo de todo un país sobra

La Selección Colombia, a subir otro escalón más en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen expectantes a todo el país, hay mucha ilusión por lo que será el partido contra Suiza, un duelo que define el paso a los cuartos de final en la cita orbital en tierras norteamericanas.

La 'tricolor' ha mostrado una buena imagen en la Copa del Mundo, y eso ha generado confianza y expectativa en el pueblo colombiano. Además, se espera que el BC Place, en Vancouver, esté pintado de amarillo en las tribunas, tal cual ha venido sucediendo en cada juego que ha tenido Colombia. ¡Se viene una nueva 'marea amarilla', se viene la opción de seguir soñando!

Recordemos que este juego, como es habitual, lo podrá ver EN VIVO en TV por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos



Luis Javier Suárez, el hombre gol de la 'tricolor'

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Llegó la hora para que Luis Javier Suárez honre un nombre que otro delantero, el uruguayo, hizo famoso. Con Jhon Córdoba lesionado, el atacante tiene vía libre para comandar a la Selección Colombia en el duelo frente a los 'helvéticos'.

El jugador del Sporting Lisboa es el llamado a guiar una ofensiva 'cafetera' que ha producido numerosos remates a puerta (28) en Norteamérica 2026, pero que ha marcado muchos menos goles (5) que los que debería para intranquilidad de sus aficionados.

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A pesar de la 'feria del desperdicio', el equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas al último partido mundialista en Canadá, uno de los tres anfitriones junto con Estados Unidos y México.

Luis Javier Suárez; jugador de la Selección Colombia AFP

Nacido hace 28 años en la caribeña Santa Marta, la tierra de leyendas colombianas como Radamel Falcao García y 'el Pibe' Carlos Valderrama, Suárez todavía no ha celebrado en su primera participación en una Copa del Mundo.

Su gran temporada en Portugal ilusionó a un país mentalizado en superar los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, su mejor desempeño en la máxima cita del fútbol hasta ahora.

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El delantero se codeó con los grandes goleadores de los principales torneos de Europa la pasada temporada, al anotar 28 goles en la liga portuguesa, una cifra liguera solamente superada por Harry Kane (36) con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

- Baja que abre caminos -

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Desde el ocaso de Falcao, goleador histórico de la selección colombiana, con 36 tantos, la tricolor ha sufrido con la falta de gol.

La aparición de Suárez Charris pareció remediar el problema, un mal responsable de que el equipo se ausentara del Mundial de Catar 2022, tras enlazar siete partidos seguidos sin marcar en la recta final de la eliminatoria sudamericana.

Pero el delantero samario no ha tenido suerte de cara al pórtico rival. En el debut, frente a Uzbekistán (3-1), fue titular debido a que Córdoba tenía problemas físicos, luego entró desde el banco contra RD Congo (1-0), Portugal (0-0) y Ghana (1-0).

Córdoba se lastimó en el arranque del juego de dieciseisavos contra los ghaneses. Suárez lo sustituyó en el 8' y seis minutos después, en su acción más determinante en el torneo, dio el pase gol de la victoria a Jhon Arias.

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"Parece que solo se brilla cuando anotamos gol, pero más allá de eso hay que trabajar mucho para el colectivo y no solamente ahora, sino que en los encuentros anteriores ya se venía haciendo", dijo el delantero.

Se teme que Córdoba se pierda el resto del certamen por un aparente desgarro en el aductor izquierdo, por lo que Suárez tiene el camino libre para la titular, si así lo desea Lorenzo.

Selección Colombia en entrenamiento. AFP.

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- El gol ya llegará -

El seleccionador Lorenzo, sin embargo, tiene otras opciones. Las reemplazos naturales son Suárez o el polifuncional Juan Camilo 'Cucho' Hernández. Pero puede apelar, aunque no es lo habitual, por situar a Luis Díaz al frente. La estrella colombiana del Bayern ha sido incisiva, pero apenas ha marcado un gol y brindado una asistencia.

"Vivimos de esos goles para llenarnos de mucha confianza. Ya va a llegar, estaré tranquilo y trabajando de la misma manera. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos, no me quedaré estancando ahí y lo importante es que estamos generando ocasiones de gol", destacó el extremo a 'ESPN' tras eliminar a Ghana.

Suiza se presenta como uno de los mayores escollos que han enfrentado los colombianos, cada vez menos dependientes del talento del creativo James Rodríguez.

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Los 'helvéticos' lideraron su grupo por encima de Canadá y despacharon en la instancia anterior a la Argelia (2-0) de Riyad Mahrez.

La promesa Johan Manzambi, de 20 años, con tres goles y dos asistencias, se presenta como el mayor reto para la sólida defensa cafetera, que apenas ha concedido una diana en Norteamérica.

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"Desde el primer día ha sido un jugador especial, valioso. Ha mejorado partido a partido y es muy peligroso en cada ataque", destacó el seleccionador de Suiza, Murat Yakin.

Yakin aspira a clasificar a su país por primera vez desde 1954 a cuartos de final, una instancia en que espera Argentina o Egipto.