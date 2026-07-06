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Gol Caracol  / Vea la doble atajada que protagonizó Diogo Costa en Portugal vs. España, por el Mundial 2026

Vea la doble atajada que protagonizó Diogo Costa en Portugal vs. España, por el Mundial 2026

El arquero portugués protagonizó doble atajada bajo los tres palos, para ahogar el grito de gol de los españoles, y vestirse de héroe. Vea acá la jugada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Diogo Costa, aquero de Portugal
Diogo Costa, aquero de Portugal
AFP

El partido entre la 'roja' y Portugal sigue protagonizando jugadas llenas de emoción para los aficionados, esta vez, fue el portero portugués quien ahogó el grito de gol a los españoles, con una doble atajada impresionante.

Todo ocurrió pasado el primer cuarto de hora (16'), cuando un rápido contra ataque de los de Luis de la Fuente terminó en los pies primero de Lamine Yamal por sector derecho que remató pero Diogo Costa voló y mandó el balón a sector izquierdo, allí Álex Baena cazó la pelota y remató, y nuevamente el portugués voló para mandar la esférica al tiro de esquina, ganándose los aplausos de sus compañeros y fans en las tribunas.

Vea la jugada acá:

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