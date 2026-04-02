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Gol Caracol  / Vea las dos asistencias de Sebastián Villa en Tigre vs. Independiente Rivadavia

Vea las dos asistencias de Sebastián Villa en Tigre vs. Independiente Rivadavia

Este jueves, en la Liga de Argentina, Independiente Rivadavia venció 2-0 a Tigre con protagonismo del colombiano Sebastián Villa en ambos goles. ¡Hay VIDEOS!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Sebastián Villa en Tigre vs. Rivadavia.
Sebastián Villa en Tigre vs. Rivadavia.
Rivadavia.

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