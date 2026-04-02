Vea las dos asistencias de Sebastián Villa en Tigre vs. Independiente Rivadavia

Este jueves, en la fecha 13 de la Liga de Argentina, en el estadio José Dellagiovanna, Independiente Rivadavia venció 2-0 a Tigre con protagonismo del colombiano Sebastián Villa, quien se lució con dos asistencias.

A loa 26 minutos, Villa lanzó un centro al área y José Florentin anotó con un remate de pierna zurda sin dejar caer la pelota.

Más tarde, al 83', el colombiano comandó un contrataque, remató, el arquero dio rebote y cayendose alcanzó a rosar el balón que le quedó a Leonel Bucca, su compañero, que no perdonó y puso el tanto de la tranquilidad.

Vea la primera asistencia de Sebastián Villa



¡Gooooool del Pupa José Florentín!

El volante guaraní que no perdona, a los 25’ del primer tiempo le metió un golazo a Tigre y puso el 1-0 para Independiente Rivadavia, en la victoria parcial hasta el momento.



pic.twitter.com/2yYlSJykOL — Paso a Paso (@pasoapasopy) April 2, 2026

Publicidad

Vea la segunda asistencia de Sebastián Villa