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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador fijo en la Selección Colombia para el Mundial 2026 cambiaría de camiseta; suena en España

Jugador fijo en la Selección Colombia para el Mundial 2026 cambiaría de camiseta; suena en España

A pocos menos de un mes para el Mundial 2026, un titular de la Selección Colombia tendría los días contados en su club aunque ya le llueven interesantes ofertas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.

Jefferson Lerma podría protagonizar uno de los movimientos más interesantes del próximo mercado de fichajes en Europa. El mediocampista colombiano, habitual convocado en la Selección Colombia y considerado una pieza importante de cara al Mundial de 2026, estaría muy cerca de cambiar de club luego de su paso por el Crystal Palace de Inglaterra.

De acuerdo con información revelada por la Cadena SER, el volante cafetero tendría opciones concretas de regresar al fútbol español y el Sevilla aparece como uno de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios para la próxima temporada.

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El interés no resulta extraño teniendo en cuenta la trayectoria de Lerma en Europa. El colombiano se dio a conocer en el Levante UD y posteriormente consolidó su carrera en la Premier League con Bournemouth y Crystal Palace. A lo largo de su carrera profesional ha disputado 489 partidos oficiales, anotó 23 goles y entregó 24 asistencias, además de acumular una importante experiencia en las principales ligas del continente.

Sobre su posible salida del fútbol inglés, la información publicada indica que: “El experimentado centrocampista, que se hizo un nombre en el fútbol europeo en el Levante, desea cambiar de aires, tanto de equipo como de liga si le llega una propuesta interesante, y obviamente, ya han sido numerosos los clubes que han llamado a su puerta, entre ellos varios con la intención de devolverlo al fútbol español”.

Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace.

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La posibilidad de arribar al Sevilla también estaría relacionada con algunos movimientos internos del club andaluz y con la necesidad de reforzar el mediocampo con un jugador de experiencia internacional. Incluso, el nombre del colombiano ya habría sido consultado formalmente por la institución española."Habrían realizado una consulta para conocer las condiciones económicas y de duración contractual que pide el cafetero, que, evidentemente, exigirá una prima de fichaje al llegar con la carta de libertad. Esta misma fuente asegura que Sergio Ramos se habría fijado en el pivote para el nuevo proyecto y que también está en el punto de mira del Villarreal".

El panorama económico, sin embargo, podría convertirse en uno de los grandes obstáculos para concretar el negocio. Lerma viene de jugar varias temporadas en Inglaterra, una de las ligas con mejores salarios del mundo, y su ficha representa una inversión importante para cualquier club interesado. "A pesar de quedar libre, no se trataría de una operación sencilla en lo económico para el Sevilla, pues, al margen de la prima de fichaje antes mencionada, Lerma percibe un sueldo elevado en el Crystal Palace y no querrá bajar su caché".

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Mientras se define su futuro, Jefferson Lerma continúa siendo uno de los futbolistas de mayor confianza para Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

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