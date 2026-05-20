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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz llegará a la Selección Colombia cargado de distinciones; celebra Bayern Múnich

Luis Díaz llegará a la Selección Colombia cargado de distinciones; celebra Bayern Múnich

El colombiano Luis Díaz apareció en un prestigioso listado de un portal de estadísticas del fútbol gracias a su gran temporada con el Bayern Múnich. ¡Llega encendido a la Selección Colombia!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano, en un partido del Bayern Múnich por Champions League

El Mundial 2026 será el primero para Luis Díaz y por eso su objetivo es llegar en las mejores condiciones a la Selección Colombia y replicar lo que ha hecho toda la temporada con el Bayern Múnich, club con el cual ya ganó la Supercopa de Alemania y la Bundesliga. Este sábado 23 disputará una nueva final, esta vez contra Stuttgart por la Copa de país teutón. Luego, viajará y se pondrá a disposición de Néstor Lorenzo para preparar y ultimar detalles para la cita orbital que en esta ocasión tendrá tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México.

'Lucho' llegará con mucha confianza y con múltiples registros que ilusionan como el más reciente que le otorgó un reconocido portal estadístico. 'Who Scored' compartió el once ideal de la presente temporada de la Liga de Alemania y el colombiano aparece en la zona de ataque junto a otros tres compañeros del conjunto 'bávaro'.

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Los elegidos fueron los siguientes: Moritz Nicolas (Borussia Mochengladbach), Vladimír Coufal (Hoffenheim), Luka Vušković (Hamburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Michael Olise (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Luis Díaz (Bayern Múnich), Harry Kane (Bayern Múnich) y Deniz Undav (Stuttgart).

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El primero en aparecer para el Bayern Múnich es Joshua Kimmich, quien ha tenido una evolución grande al pasar de jugar como lateral al convertirse en un bastón del medio campo. Dos goles y 13 asistencias en 48 partidos le hicieron merecedor de 7.28 de calificación.

Michael Olise no se quedó a atrás y con 7.84 dice presente luego de registrar 23 tantos y 30 pases de gol en 51 encuentros. El francés también ha generado expectativa con lo que pueda ofrecer con la Selección de Francia en la Copa del Mundo.

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Por el otro costado el elegido fue Díaz Marulanda con 7,45 puntos de nota. 26 goles y 22 asistencias en 50 juegos con el Bayern lo ponen como la mejor temporada de su carrera. El extremo guajiro será la carta de presentación de la Selección Colombia que jugará en fase de grupos del Mundial con RD Congo, Uzbekistán y Portugal.

Finalmente, Harry Kane fue el mejor calificado de todo el once ideal con 8,14. El delantero inglés demostró de nuevo su condición de goleador con 58 anotaciones y siete asistencias en 50 partidos con los 'bávaros'.

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