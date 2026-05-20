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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "No hicimos lo suficiente"; DT de Sao Paulo y un vistazo al empate 1-1 con Millonarios

"No hicimos lo suficiente"; DT de Sao Paulo y un vistazo al empate 1-1 con Millonarios

Luego del empate en el estadio Morumbí, Dorival Júnior, entrenador de Sao Paulo, habló sobre el encuentro contra Millonarios por Copa Sudamericana 22026 y se mostró con mucha autocrítica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Sao Paulo vs. Millonarios - Copa Sudamericana 2026.

Millonarios sacó un valioso empate 1-1 en territorio brasileño frente a Sao Paulo, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2026 y que dejó al rojo vivo el Grupo C. El conjunto embajador estuvo cerca de llevarse los tres puntos del Morumbí, aunque el penal desperdiciado por Rodrigo Contreras terminó dejando sensaciones encontradas en el cuadro dirigido por Fabián Bustos.

El compromiso también marcó el regreso de Dorival Júnior al banquillo del conjunto paulista, aunque la presentación de su equipo estuvo lejos de convencer. Sao Paulo comenzó ganando gracias a un error del arquero Diego Novoa, quien no pudo controlar un remate lejano de Luciano en el minuto 8. Sin embargo, el elenco bogotano reaccionó en el segundo tiempo y encontró el empate con un potente disparo de Jorge Hurtado desde fuera del área al minuto 80.

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Tras el encuentro, Dorival Júnior dejó varias reflexiones sobre el momento futbolístico que atraviesa el club brasileño y reconoció que el rendimiento de sus dirigidos estuvo por debajo de lo esperado.

“El primer requisito es recuperar la confianza. No jugamos mal, pero no dominamos técnicamente. Tuvimos más aspectos positivos que negativos, pero no los suficientes para garantizar el resultado”.

El entrenador brasileño también habló sobre el aspecto mental de su equipo, señalando que la presión y la ansiedad terminaron afectando el desarrollo del compromiso, especialmente luego del empate de Millonarios.

Sao Paulo vs Millonarios Copa Sudamericana

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"La ansiedad se ha impuesto a la racionalidad, y eso pesa mucho. Cualquier pequeño error puede provocar que el rival marque un gol".

Y justamente uno de esos errores terminó siendo decisivo. Dória falló en un despeje previo al gol de Jorge Hurtado y, minutos después, cometió el penalti sobre Álex Castro que pudo significar la derrota del cuadro paulista. A pesar de ello, Dorival respaldó públicamente a su jugador y evitó responsabilizarlo individualmente.

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"No se puede penalizar al atleta (Dória) por un solo error. Hubo un error, pero el jugador, naturalmente, tiene que buscar la revancha. Siempre he pensado así sobre los atletas; el fútbol es un deporte de equipo".

Además de analizar el empate, Dorival Júnior fue consultado sobre el caso del ecuatoriano Robert Arboleda, quien abandonó el club en abril de 2026 sin previo aviso. El técnico dejó clara su postura frente a la situación y defendió la importancia de la disciplina institucional.

"Yo no pedí el regreso de Arboleda. Es una situación en la que la directiva del São Paulo tenía autonomía, y respeto cualquier decisión que se tome. Entiendo que es un gran jugador, pero cometió un error muy grave. La disciplina debe ser primordial en cualquier club de fútbol".

Con este resultado, Sao Paulo quedó líder del Grupo C con nueve puntos, apenas uno más que Millonarios, aunque ambos equipos quedaron pendientes de lo que ocurra con O'Higgins. La última jornada definirá cuál de los clubes avanzará directamente a los octavos de final y cuál deberá disputar el repechaje frente a un eliminado de la Copa Libertadores.

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