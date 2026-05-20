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Gol Caracol  / Diego Novoa pidió perdón a hinchas de Millonarios; "me duele en el alma, no tengo cómo justificar"

Diego Novoa pidió perdón a hinchas de Millonarios; "me duele en el alma, no tengo cómo justificar"

El arquero de Millonarios, Diego Novoa, se pronunció en sus redes sociales luego del error que cometió en el partido de Copa Sudamericana contra Sao Paulo, que le costó un gol en contra.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de may, 2026
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Diego Novoa Millonarios

Millonarios empató 1-1 con Sao Paulo en la fecha 5 de la Copa Sudamericana 2026, en un partido en el que fallaron un penalti y también hubo un error insólito del arquero Diego Novoa, que fue el gol del equipo brasileño, cuando apenas iban 8 minutos de juego en el estadio Morumbi.

Millonarios Copa Sudamericana 2026
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones del grupo C de Copa Sudamericana, tras Sao Paulo 1-1 Millonarios

Por eso, y tras las críticas que recibió el experimentado arquero, él mismo decidió reportarse a través de su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a los hinchas 'embajadores', pidiendo disculpas por su fallo en ese importante compromiso internacional.

Diego Novoa pide perdón a hinchas de Millonarios

Para iniciar el arquero de los azules escribió que "siento mucho lo que pasó, me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justificar esa jugada. En mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos duele mucho más".

Seguido a eso, también mencionó a los otros futbolistas de Millonarios, agregando que "le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y, de paso, les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego".

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De hecho, así como muchos hinchas de los 'embajadores', Diego Novoa expresó el sentir de lo cerca que estuvieron de llevarse una victoria en el Morumbi contra Sao Paulo, ya que tuvieron un penalti al minuto 88 de la mano de Rodrigo Contreras, quien lo mandó por encima del travesaño. "Por poco y nos llevamos la victoria, los admiro y jamás duden de mi entrega. Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasara en este juego tan importante. Una vez más, mil y mil disculpas", cerró escribiendo en sus historias de Instagram el guardameta.

Cabe recordar que el arquero bogotano tiene contrato hasta mitad de año de este 2026, y él mismo afirmó que aún no se sabe si será renovado o no, al igual que Guillermo de Amores, quien también ha sido señalado por errores que le han costado a Millonarios, aunque tiene contrato más largo y tendrían que rescindirlo. Extraoficialmente se menciona que desde la directiva de los azules una de las prioridades en el mercado de fichajes es conseguir un golero de experiencia y que de seguridad pensando en los objetivos del segundo semestre, tras no clasificar a los play offs de la Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano.

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