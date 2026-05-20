Rodrigo Contreras y su penalti fallado en el Morumbi; "triste y con mucho dolor, pedí disculpas”

El Sao Paulo sobrevivió a un bravo Millonarios este martes en la quinta fecha de la Copa Sudamericana, en la que el Montevideo City Torque quedó a las puertas de octavos de final y el chileno Audax Italiano también se anotó en la pelea.

El gigante paulista logró salvar un punto frente a un Embajador que tuvo todo para conseguir la victoria, pero desperdició un penal a dos minutos del final y debió conformarse con el empate 1-1.

Rodrigo Contreras y su penalti errado con Millonarios

"La verdad que en lo personal muy triste, con mucho dolor, la primera vez que me pasa de errar un penal al ultimo momento, para ganar el partido, para que todo el esfuerzo del equipo valga la pena", aseguró de entrada el delantero argentino para 'Los Millonarios.Net'.



Seguido a eso, Contreras confesó que "ya le pedí disculpas a mis compañeros, me tocó errar a mí, me toca levantar cabeza, estar más fuerte que nunca y seguir, el martes tenemos revancha en casa y ojalá que podamos ganar por la gente que se lo merece", palpitando de inmediato lo que será el duelo frente a O'Higgins, en la última fecha de la Copa Sudamericana 2026.

Publicidad

Eso sí, el delantero argentino enfatizó en que "mi forma de jugar es siempre la misma, puedo jugar bien o mal, pero siempre voy a dar todo por mi equipo, por mis compañeros, por esta camiseta", y de paso expresando que "me voy bajoneado, pero ojalá que pueda levantar porque mi equipo me necesita. Pedirles que nos apoyen y nos acompañen como lo hicieron hoy y siempre, para poder clasificar a la siguiente ronda. Sabemos que ellos con la altura les puede jugar un poco en contra, la gente que se hace sentir, y buscar el partido de principio a fin", confiando en conseguir el triunfo que los deje aún luchando en el certamen internacional.

Así fue Sao Paulo 1-1 Millonarios

Publicidad

Así, el Sao Paulo sigue líder del Grupo C con nueve puntos, uno más que Millonarios y a dos del O'Higgins chileno, que el miércoles visita en Montevideo al colista Boston River (0) y puede pasar a liderar las posiciones.

Solo los ganadores de las ocho llaves de la Sudamericana se clasifican directo a octavos, mientras que los segundos se cruzan con los ocho terceros de la fase de grupos de la Libertadores.

El exseleccionador brasileño Dorival Júnior debutaba por tercera vez como entrenador del Sao Paulo, un mes después de salir del Corinthians.

Dorival, de 64 años, es el tercer técnico que ocupa el banquillo del Sao Paulo en 2026, después del argentino Hernán Crespo y su sucesor brasileño Roger Machado.

Publicidad

Durante su segunda etapa con el Sao Paulo, Dorival ganó la Copa de Brasil de 2023. Dirigió por primera vez al tricolor paulista varios meses entre 2017 y 2018.

Este martes, Luciano abrió la cuenta a los ocho minutos de iniciado el encuentro en el estadio Morumbi y la torcida local se preparaba para vivir una fiesta.

Publicidad

Pero a los 80', cinco minutos despues de ingresar como recambio, Jorge Cabezas Hurtado silenció el Morumbi al marcar el empate de Millonarios.

El Sao Paulo quedó mareado y Millonarios apretó el acelerador en busca de una histórica victoria. Y a los 88 minutos dispuso de la gran ocasión, un penal. Pero el atacante argentino Rodrigo "Tucu" Contreras remató al cielo, muy por encima del horizontal, y el Embajador no pudo dar el zarpazo.