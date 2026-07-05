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Gol Caracol  / Vea otro 'atajadón' de Jordan Pickford a Raúl Jiménez, en México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Vea otro 'atajadón' de Jordan Pickford a Raúl Jiménez, en México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Nuevamente el guardameta inglés voló bajo los tres palos para evitar el segundo de la anfitriona, al cierre de la primera parte en el Azteca. Vea a jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Jordan Pickford en Inglaterra
Jordan Pickford en Inglaterra
AFP

El cierre del partido entre México e Inglaterra ha tenido muchas sorpresas y emociones para los fans en el estadio Azteca, donde Pickford volvió a 'volar' y ahogar el grito de gol a los mexicanos.

Todo ocurrió al (45+2'), cuando Raúl Jiménez cazó la pelota dentro del área tras un centro, para que el delantero se elevara y con un certero cabezazo mandó el balón al arco, pero Jordan Pickford protagonizó una gran atajada que silenció todo el Azteca.

Vea la jugada acá:

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