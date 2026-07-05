Vea otro 'atajadón' de Jordan Pickford a Raúl Jiménez, en México vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El cierre del partido entre México e Inglaterra ha tenido muchas sorpresas y emociones para los fans en el estadio Azteca, donde Pickford volvió a 'volar' y ahogar el grito de gol a los mexicanos.

Todo ocurrió al (45+2'), cuando Raúl Jiménez cazó la pelota dentro del área tras un centro, para que el delantero se elevara y con un certero cabezazo mandó el balón al arco, pero Jordan Pickford protagonizó una gran atajada que silenció todo el Azteca.

Vea la jugada acá:

RAÚL TAMBIÉN QUIERE SU GOL



Jiménez y un cabezazo que sacó lo mejor de Pickford en el arco inglés.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pmK7UNxzFW — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026