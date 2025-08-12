VIDEO: A jugador se le cayó la pantaloneta y se le vio todo; las cámaras no lo perdonaron

El pasado lunes, Racing de Córdoba y Quilmes se enfrentaron por el duelo correspondiente a la jornada 26 de la Primera Nacional, en el fútbol argentino, dejando a los cordobeses como ganadores del encuentro, tras un 2-0 final.

No obstante, lo que más llamó la atención del encuentro fue una insólita acción, que dejó al descubierto a Enzo Maximiliano Kalinski, futbolista de la visita.

Y es que el ‘8’ de Quilmes, quien fue a disputar una pelota pegada en la línea de saque de costado, no se esperaba lo que iba a suceder, pues, tras caerse en al suelo mientras iba por el esférico, no contaba que, sin querer, se le bajó la pantaloneta.

ARRANCAMOS PARA EL ORTO. pic.twitter.com/8s8UDS3Ne1 — Out Of Context Quilmes (@OfQuilmes) August 12, 2025

Al levantarse, las cámaras grabaron perfectamente los glúteos del futbolista argentino se vieron muy bien, mientras el futbolista quedó arrodillado en el campo.

Publicidad

Evidentemente, Enzo al darse cuenta se levantó la pantaloneta rápido y siguió jugando como si nada. Sin embargo, las cámaras de la transmisión ya lo habían delatado.

