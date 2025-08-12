Publicidad

VIDEO: A jugador se le cayó la pantaloneta y se le vio todo; las cámaras no lo perdonaron

Insólita situación pasó en el fútbol argentino, con un jugador, quien, en una disputa de balón, quedó al descubierto para todo el mundo. ¡Se le vieron los glúteos!

A jugador de Quilmes se le cayó la pantaloneta, en duelo de fútbol argentino.
Foto: Pantallazo de X.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 12, 2025 06:32 p. m.