“Miguel Borja es muy frío, cuando lo vi en la cancha da impresión que no le importa el partido”

La actualidad de Miguel Borja con River Plate no es el mejor, y a pesar de uno que otro gol, en los hinchas no termina de 'llenar la retina' por su nivel en partidos trascendentales y por la forma de juego colectivo en el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo.

Mientras tanto al delantero colombiano le 'caen con todo' en Argentina por su presente, y hasta han salido rumores de lo que sería su final en el cuadro de la 'banda cruzada' cuando termine el 2025, ya que no sería renovado su contrato.

Un exfutbolista uruguayo que fue campeón de la Copa Libertadores, la Intercontinental y unos títulos más con River Plate, habló en las últimas horas sobre Miguel Borja, a quien le reconoció su habilidad goleadora pero lo fulminó por su actitud en la cancha y por lo poco que aporta en el juego colectivo del elenco 'millonario'.



Críticas a Miguel Borja, lo tildan de frío

Antonio Alzamendi, campeón de América y del Mundo con River Plate señaló que el delantero colombiano "es un goleador, pero es muy frío. Cuando lo vi personalmente en una cancha me quedé con la sensación de un tipo ido totalmente del partido", pero le dio crédito por todas las anotaciones que ha conseguido con la 'banda cruzada', "tiene un mérito porque convirtió una gran cantidad de tantos".

Pero de la misma manera, el exjugador uruguayo y que es referente en el club de Buenos Aires, señaló que aunque Miguel Borja entendió que "en River hay que hacer goles", de la misma manera señaló que le falta actitud.

Miguel Borja en River Plate @LibertadoresBR

Publicidad

"La gente quiere ver esa sangre, ese empuje. Le diría que le ponga un poco más de ganas para la tribuna. En el juego es como si no le importara el partido", cerró diciendo Antonio Alzamendi en declaraciones para 'TyC Sports'.



¿Quién es Antonio Alzamendi?

El mismo medio argentino que dio las declaraciones del uruguayo, dio un repaso a lo que consiguió el 'charrúa' con la camiseta del 'millonario', donde dejó huella con históricos títulos.

"El charrua llegó al Millonario en 1982, proveniente de Independiente, pero en su primera etapa en la institución no logró destacarse. En 1983 se fue a Nacional, pero regresó a Núñez en 1986 y explotó. Fue figura y ganó cuatro títulos: el Metropolitano, la Libertadores, la Intercontinental y la Interamericana. En total, disputó 107 encuentros y anotó 43 tantos con la Banda Roja", destacaron.