Vincent Kompany y los detalles desconocidos del colapso de salud; Luis Díaz y Bayern Múnich, atentos

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, mejora "día a día" tras ser internado en un hospital, pero no hay una fecha determinada para su reincorporación al trabajo, según su segundo de a bordo, Aaron Danks.

"Le hice una breve visita ayer. Está de buen ánimo. Parece que mejora día a día. No hay novedades importantes en cuanto al diagnóstico o su reincorporación al trabajo. Dejemos que descanse, que se tome su tiempo", dijo Danks en la rueda de prensa previa al partido de segunda ronda de la Copa de Alemania del miércoles contra el Magdeburgo.

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"Tuvimos una buena conversación, pero evitamos hablar de fútbol y tácticas", agregó.

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Kompany está afectado por un virus desde hace más de una semana que primero le obligó a reducir sus apariciones públicas, por lo que Danks ocupó su lugar en la rueda de prensa posterior al partido contra el Leipzig en la Bundesliga y la previa al partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones.



Sin embargo, el pasado miércoles, en el partido contra el equipo inglés, Kompany estuvo en el banquillo.

El viernes, mientras veía un entrenamiento de los juveniles del Bayern, Kompany sufrió un desvanecimiento por lo que fue llevado de urgencia al hospital.

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El sábado Danks estuvo en el banquillo en la victoria por 1-3 ante el Friburgo y dijo que, tras el pitido final, había recibido un mensaje de Kompany. "Bien hecho", decía el mensaje del entrenador.

"Yo sencillamente le contesté: maravilloso, ahora descansa", explicó Danks.

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El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha dicho que la ausencia del entrenador será cuestión "no de días, sino de semanas" y que no se quiere fijar fecha para su regreso para evitar presiones.

¿Por qué colapsó Vincent Kompany?

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Ahora bien, muchos se preguntan que llevó al belga a ese estado y el diario 'Bild' hizo un recuento y listado de las razones. "Entre los motivos aparece la falta de sueño, una dieta irregular y muy poco saludable y, sobre todo, el excesivo consumo de café con el objetivo de mantenerse despierto y estar a la orden de cualquier situación que implicase al club, no solo al primer equipo, sino también en materia de fichajes y en cuestiones relacionadas con el filial del Bayern. De hecho, el desmayo se produjo durante un entrenamiento del equipo Sub-23", se lee de entrada en un informe.

Eso sí, no todo tiene que ver con su trabajo si no también con decisiones personales y de su diario vivir. "La carga excesiva de trabajo que no le permitía disfrutar correctamente del tiempo de descanso y de su cuidado personal, con una clara falta de actividad física, además de los problemas de cadera/espalda que arrastraba desde hacía días y, sobre todo, y posiblemente como mayor causa del colapso, la infección vírica que previamente no le había impedido dirigir tres partidos en apenas una semana", agregó el citado portal.