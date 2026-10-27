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Gol Caracol  / Noticia de última hora sobre final de Copa Sudamericana; atentos hinchas de Boca Juniors y Mineiro

Noticia de última hora sobre final de Copa Sudamericana; atentos hinchas de Boca Juniors y Mineiro

La Alcaldía de Barranquilla se pronunció en redes sociales sobre la boletería para el partido de la final de la Copa Sudamericana 2026 que se disputará el 21 de noviembre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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¿El Metropolitano podría dejar de ser casa de la Selección Colombia?
Foto: Gol Caracol.

La Copa Sudamericana 2026 ya conoce a sus dos finalistas. Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en busca de un título que tiene un significado especial para ambos clubes. El 'Xeneize' intentará conquistar por tercera vez 'La Gran Conquista', mientras que el conjunto brasileño buscará su primera consagración en la competición. A pocos menos de un mes, se dio a conocer una inesperada noticia sobre la boletería.

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La Alcaldía de Barranquilla se pronunció en las últimas horas en medio de una información falsa que está circulando en las redes sociales. "Informamos a la ciudadanía que la publicación que circula con una tabla de precios de boletería para la final de la Sudamericana es falsa. Recordamos que el Distrito no define precios ni está a cargo de la venta de boletería. Estos procesos son responsabilidad de la CONMEBOL", se lee en la publicación.

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Hace algunos días, el periodista argentino Diego Monroing informó que la boletería estará a la venta el próximo martes 3 de noviembre y será EXCLUSIVAMENTE por parte de la Conmebol, los clubes no tendrán nada que ver con ese rubro. Se estima un total de 40.000 entradas disponibles para el estadio que a la par esa la casa del Junior y la Selección Colombia.

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¿Cómo clasificaron Boca Juniros y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana?

El camino hacia la definición tuvo dos desenlaces diferentes. Boca Juniors eliminó a Vasco da Gama después de revertir la derrota sufrida en Buenos Aires con una victoria por 3-1 en el Maracanã, con Leandro Paredes como protagonista de una noche inolvidable. Atlético Mineiro, por su parte, hizo valer la ventaja de tres goles conseguida en Belo Horizonte para superar a Montevideo City Torque, pese a caer por 2-0 en el encuentro de vuelta disputado en el Estadio Centenario.

La Final reunirá a dos instituciones con una extensa tradición en el fútbol sudamericano, que ya protagonizaron enfrentamientos decisivos en otras competiciones de CONMEBOL. Esta vez, sin embargo, habrá una novedad: nunca antes se habían enfrentado en la CONMEBOL Sudamericana.

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