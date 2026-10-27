Real Madrid, el gran perdedor en la gala del Balón de Oro; regresa a España con las manos vacías

El Real Madrid tenía nominados a siete de sus jugadores actuales en las diferentes categorías de la 70.ª gala del Balón de Oro, celebrada este lunes en Londres, y no consiguió ninguno de los premios, con el segundo puesto de Kylian Mbappé en mejor jugador masculino como mejor resultado.

El francés, autor de 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos entre Francia y el equipo blanco la pasada campaña, quedó en segunda posición por detrás del británico Harry Kane, máximo anotador del curso con 73 goles, quien también fue reconocido con el premio Gerd Müller por este mérito.

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Kane contaba en su haber con la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania, además de con más goles en las eliminatorias de una Liga de Campeones en la que llegó hasta semifinales. Mbappé, aunque fue máximo goleador de la 'Champions' en su conjunto, solo alcanzó los cuartos, y no tocó metal en ninguna competición nacional. Su récord histórico de goles en los Mundiales, superando a Messi, no fue suficiente para salvar esa diferencia a ojos de los votantes.

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Los otros nominados del Real Madrid en esta categoría quedaron fuera del top 10. El también inglés Jude Bellingham fue undécimo gracias a sus 10 contribuciones de gol con el equipo blanco durante la temporada y sus 7 tantos con Inglaterra en el Mundial, uno más que Kane. Vinícius terminó decimoséptimo, tras 22 goles y 9 asistencias; y Cucurella, quien la pasada temporada jugó en el Chelsea, fue decimoctavo.



El otro madridista que subió al podio en una de las categorías de la ceremonia fue Thibaut Courtois, en la de mejor portero masculino. Quedó en tercera posición, por detrás de los españoles Unai Simón, del Athletic Club, y David Raya, del Arsenal.

En las categorías masculina y femenina de mejor joven, el Real Madrid tenía nominados a dos de sus nuevos fichajes. Yan Diomande, que estuvo en el Leipzig la pasada temporada, y Felicia Schröder, campeona de la liga sueca y de la Copa Europa (segunda competición europea femenina) con el Häcken, fueron quintos.

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Por su parte, la escocesa Caroline Weir, que abandonó este verano la disciplina blanca como máxima goleadora histórica del equipo, fue 25.ª en el Balón de Oro femenino. Ahora forma parte de las filas del Olympique de Lyon.

El Barcelona fue el gran vencedor de la noche. Fue reconocido en las categorías de mejor club femenino, mejor joven masculino (Lamine Yamal), mejor joven femenina (Vicky López), mejor portera femenina (Cata Coll), mejor entrenador femenino (Pere Romeu) y mejor jugadora femenina (Alexia Putellas, aunque ahora juega en el London City Lionesses).