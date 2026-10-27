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Gol Caracol  / Kylian Mbappé tuvo que disculparse: sus declaraciones sobre un meme desataron polémica en China

Kylian Mbappé tuvo que disculparse: sus declaraciones sobre un meme desataron polémica en China

A través de un comunicado, Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y la Selección Francia, aclaró una situación que provocó un inesperado escándalo.

Por: AFP
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Kylian Mbappé, figura francesa del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
Kylian Mbappé, figura francesa del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
AFP

La superestrella del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, dijo el martes estar "sinceramente arrepentido" y presentó "sus disculpas" por unas "declaraciones torpes" sobre el exdirigente Mao Zedong que han provocado una fuerte reacción en China y la anulación de patrocinios.

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"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado escrito en francés, inglés y mandarín transmitido a la AFP.

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"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo", continuó Kylian Mbappé en un comunicado.

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El capitán de la selección reacciona así a la difusión de un vídeo viral en el que denomina a Mao Zedong como "dictador".

En la grabación, el delantero del Real Madrid habla sobre los memes de los que es objeto, y dice que el más gracioso que ha visto es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es "un dictador chino".

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El montaje al que se refiere es una imagen del rostro del jugador superpuesta a la imagen del exdirigente chino Mao Zedong.

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Tres empresas que utilizaban el nombre y la imagen del astro —los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground— anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé.

Afirmaron tener una "tolerancia cero" ante actos y declaraciones "que hieran los sentimientos nacionales".

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Según el medio digital estatal The Paper, la televisión pública CCTV ha decidido suspender la difusión de todos los partidos de LaLiga que impliquen a Kylian Mbappé, y suprimir todos los spots publicitarios en los que aparezca. La AFP no ha podido confirmar de forma independiente esta información.

Después de este anuncio, LaLiga lamentó "profundamente" las declaraciones de Mbappé "que han causado malestar y ofensa entre el pueblo chino".

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"En nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", afirmó el presidente de LaLiga, Javier Tebas citado en un comunicado del campeonato español.

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