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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Navalcarnero vs. Real Betis, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV el partido de Copa del Rey

Navalcarnero vs. Real Betis, EN VIVO HOY; hora y dónde ver por TV el partido de Copa del Rey

Este miércoles, Real Betis visitará a Navalcarnero por la primera ronda de la Copa del Rey. Nueva oportunidad para Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, en duda.

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Betis se impuso al Feyenoord en la Champions League.
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Foto: AFP

El Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, inicia su andadura en la Copa del Rey ante el Navalcarnero, de Segunda RFEF (cuarta categoría del fútbol español), ante el que intentará mantener la tensión competitiva para evitar sobresaltos en el prólogo de una competición que el conjunto bético tiene siempre entre sus objetivos.

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La intensidad y la concentración desde el pitido inicial serán imperativos en los verdiblancos para encarrilar pronto la eliminatoria frente al equipo madrileño, ante el que Pellegrini desplegará su habitual once en dibujo aunque con las obligadas rotaciones por el calendario.

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La primera de ellas estará en la portería, a la que opta como primer candidato Diego Conde, inédito por una inoportuna lesión en el hombro tras llegar cedido desde el Villarreal, aunque también el chileno podría darle minutos al canterano Manu González en función del desarrollo del partido.

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No cambiará el dibujo, aunque sí los llamados a desplegarlo y a tomar ritmo de competición, como el caso de Aitor Ruibal, quien ha vuelto tras cinco meses en el dique seco por una operación de rodilla; Álvaro Fidalgo, en busca de mayor protagonismo; o el argentino Giovani Lo Celso, para acercarse a su mejor versión.

Con la baja por sanción del uruguayo Facundo Bernal, Pellegrini pondrá en liza en su ataque a jugadores como el canterano José Antonio Morante, para dar descanso al brasileño Antony Dos Santos, y al irlandés Troy Parrott, para cobrar la confianza que le viene faltando en sus últimas apariciones.

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No obstante, el fondo de armario del técnico bético saldrá en mayor o menor medida en función del desarrollo del partido, que llega en un calendario apretado que tiene por delante al Málaga y el Elche como próximos compromisos ligueros, con el importante escollo en Dortmund ante el Borussia en Liga de Campeones la próxima semana.

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Enfrente está el Navalcarnero madrileño, que jugará de local en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, a veinte kilómetros. Este cambio del Mariano González permite ampliar considerablemente el número de espectadores que pueden asistir a una cita histórica, ya que su campo habitual cuenta con un aforo de 1.500 personas mientras que el feudo alfarero dispone de capacidad para alrededor de 5.100 espectadores.

El anfitrión, acostumbrado a jugar en césped artificial, tendrá que hacer frente a una superficie natural, algo que no preocupa.

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La ilusión que genera este partido en el municipio madrileño es enorme y ese interés se ve en sus calles, en los comercios y en las conversaciones de los últimos días entre sus habitantes, que sueñan con dar la sorpresa ante un 'gigante' como el Betis.

El Navalcarnero llega a esta cita situado en la octava posición del Grupo 5 de Segunda RFEF tras un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas en las ocho primeras jornadas de Liga.

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Hora y dónde ver Navalcarnero vs. Real Betis

Fecha: miércoles 28 de octubre.
Hora: 3:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Mariano González.
Transmisión: Disney +.

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