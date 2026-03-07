Vinícius Júnior, tras el exigente calendario del Real Madrid: "Estoy cansado; he jugado mucho"

El brasileño Vinícius Junior resaltó la capacidad de sufrimiento del Real Madrid para acabar ganando en Balaídos al Celta de Vigo, y aseguró que la victoria les da "confianza" para medirse al Manchester City en la Liga de Campeones.

"Ha sido un partido muy difícil, nos faltan muchos jugadores pero hemos venido a ganar, hemos trabajado, hemos sufrido bastante y al final hemos podido ganar, que era lo más importante para tener confianza en el partido del miércoles. Damos las gracias a los niños de la cantera que han entrado. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil con muchos lesionados y sancionados. Nada mejor que en el cumple de nuestro club dar este regalo a nuestra afición", analizó.

"Me gusta ganar los partidos antes y que sea la cosa más sencilla, pero siempre es bueno ganar y con un gol de Fede que siempre esta disponible para nosotros y da todo por el equipo", añadió en Real Madrid Tv.

Vinícius reconoció que se sintió cansado en el partido y ya enfocó el duelo europeo ante el Manchester City, con el primer capítulo de la eliminatoria de octavos de final el miércoles en el Santiago Bernabéu.



Vinícius Júnior en duelo con Real Madrid, por Champions. Foto: AFP.

"Justo hoy estaba un poco cansado, he jugado muchos partidos los últimos días pero hay que estar preparado para los buenos partidos. Toca descansar bien en casa para el miércoles, tenemos tiempo, hay que recuperar bien para hacer un buen partido y que la afición esté con nosotros", dijo.

"Necesitamos nuestra mejor versión en octavos ante un adversario muy difícil como el Manchester City pero jugando en casa, ante nuestra afición, con el apoyo de todos, que los necesitamos mucho en una temprada en la que hemos tenido partidos difíciles pero tenemos que sacar nuestra mejor versión", sentenció.