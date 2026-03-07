Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius Júnior, tras el exigente calendario del Real Madrid: "Estoy cansado; he jugado mucho"

Vinícius Júnior, tras el exigente calendario del Real Madrid: "Estoy cansado; he jugado mucho"

El brasileño se refirió a la seguidilla de partidos que le ha tocado enfrentar y, en el reciente encuentro de Liga, lo ha sentido desde lo físico.

Por: EFE
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League
Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad