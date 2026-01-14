Vinícius sufre gritos racistas en Albacete vs Real Madrid, Thibaut Courtois, indignado

El brasileño Vinícius Junior fue objeto de gritos racistas por parte de algunos aficionados en la previa del partido de los octavos de final de la Copa del Rey de España entre Albacete y Real Madrid que se disputa este miércoles en el estadio Carlos Belmonte.

“Vinícius, eres un mono”, se escucha, repetidamente, en un vídeo publicado por el diario AS de algunos aficionados reunidos en la calle.

Tras esto, el belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, calificó de “bochornoso” lo ocurrido.

¡“Basta ya de racismo! Esto es bochornoso”, publicó en sus redes sociales compartiendo el vídeo de lo ocurrido.



🗣️ Courtois 'estalla' contra los gritos racistas a Vinicius.



"¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso". https://t.co/wY3wRNaoab pic.twitter.com/xERUtpGGJl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 14, 2026

Lamentablemente este es un nuevo episodio de racismo que sufre el futbolista sudamericano en su estadía en el Real Madrid, de España, teniendo cruces constantes con las hinchas de los elencos rivales.