Luis Díaz y los secretos detrás de su gran tatuaje en la espalda; hubo petición especial del guajiro

Luis Díaz es una de las estrellas del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, que no sólo brilla por su fútbol en cancha sino por su personalidad e identidad fuera de la misma. El nacido en Barrancas (La Guajira) siempre se ha mostrado como una persona humilde, trabajadora y que lucha por sus sueños, teniendo a su familia como eje de todo; no olvida sus raíces. Comparte sus éxitos y logros con los suyos, los protege y les da lo mejor.

Precisamente, eso quiso plasmar 'Lucho' en su nuevo tatuaje, ese que tiene en la espalda: un león, animal que tiene como cualidades la de liderar y proteger a su manada. El creador de esta obra de arte para el extremo guajiro habló en las últimas horas para un importante diario de Alemania y contó que el grabado aún no está terminado; faltan sesiones y horas largas de labor.

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

“'Lucho' me contactó durante su etapa en el Liverpool tras ver un tatuaje que le había hecho a su excompañero Darwin Núñez. Siempre había querido tatuarse un león grande con su familia. Mi petición específica fue crear un diseño que simbolizara la protección que Luis quiere brindar a su propia familia. El león también debía representar la fuerza y el coraje que lo caracterizan tanto dentro como fuera del campo", dijo Daniel Stone a 'Bild'.



El tatuador contó que viaja hasta la casa de Díaz Marulanda para realizar las respectivas sesiones en la espalda. "Tras elegir el diseño, comenzamos poco antes del verano de 2025. A día de hoy, aún nos quedan tres o cuatro sesiones para trabajar en los numerosos detalles. En total, el tatuaje nos llevará entre 45 y 50 horas".

Stone reveló, que por ser Luis Díaz un deportista de talla internacional y está en constante competencia, él se asegura de que el exJunior no sufra demasiado y que su piel se pueda recuperar muy bien.

"'Lucho' no sólo tiene una agenda apretada, sino que también debe estar en óptimas condiciones para sus entrenamientos y partidos. Aunque persevera como un campeón durante las sesiones, siempre nos aseguramos de que su piel no sufra demasiado y tenga tiempo suficiente para recuperarse para que su rendimiento deportivo no se vea afectado en absoluto. Tatuar a una súper estrella mundial es una gran responsabilidad. Al fin y al cabo, es un trabajo que ven millones de personas en todo el mundo, pero mis nervios se disiparon rápidamente porque 'Lucho' es muy sencillo, accesible y amable; eso me dio mucha tranquilidad", concluyó.