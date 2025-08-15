Wayne Rooney y el día que le mandaron "banda de matones" por tensión con Manchester United

Reveladora confesión llega desde territorio europeo por parte de la emblemática leyenda Wayne Rooney, quien, sorprendentemente, cuando era jugador del Manchester United fue intimado por una “banda de matones enmascarados”, quienes le hicieron seguimiento afuera de su casa. ¡Sudó ‘frío’!

Y es que, así como el mismo inglés lo reveló, la situación se presentó cuando todavía era futbolista profesional; esto, debido a la posibilidad que existía de no renovar con los ‘red devils’. Ante ese escenario, varios hinchas ‘reds’ metieron presión yendo a su casa para hacerle saber que, de no darse su continuidad, la cosa se pondría difícil.

"Tenía un grupo de muchachos afuera de mi casa con pasamontañas a las tres de la mañana cuando mi hijo mayor, Kai, era todavía un bebé”, contó Wayne en ‘The Wayne Rooney Podcast’.

Pero eso no fue todo, pues el exfutbolista relató que esta escena, además de dar miedo, lo puso en alerta a él y su familia: “Daba miedo. Coleen estaba sentada en la cama amamantando a Kai. Me despertó y vimos a todos estos hombres adultos de unos 40 años, y algunos adolescentes”.

"Yo bajé a las puertas y lo que no sabían es que a la mañana siguiente iba a firmar un nuevo contrato. Fui a la puerta y les dije: '¿Qué están haciendo? No vengan a mi casa a esta hora de la mañana”, agregó Rooney.

Al otro día, el inglés selló su extensión de contrato con el Manchester United, sin embargo, lo curioso del caso es que, por la coincidencia temporal en la que se presentó la situación, los vándalos se llevaron la impresión que la renovación de Rooney se dio por ir a 'meterle presión' hasta su casa.

“Después de eso, creo que pensaron que su visita a la casa me hizo cambiar de opinión y firmar un nuevo contrato. Así que pensaron que funcionó”, concluyó Rooney.