Chelsea tomó importante decisión para lo que resta de temporada en la Premier League

El Chelsea inglés, actual quinto clasificado en la Premier League, anunció este jueves el final de la etapa de Enzo Maresca al frente del banquillo de Stamford Bridge.

El técnico italiano de 45 años, que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino en el verano europeo de 2024, clasificó al club de Londres a la Liga de Campeones en su primera temporada, coronada con los títulos de la Conference League y posteriormente el Mundial de clubes.

Los 'Blues' iniciaron bien la actual temporada, pero viven un bajón desde hace semanas, con una sola victoria en sus siete últimos partidos ligueros y a 15 puntos del líder Arsenal.

Estevao en Chelsea vs. Barcelona por la Champions League. AFP

Noticia en desarrollo....