Gol Caracol  / Marruecos, campeón del Mundial Sub-20 2025; 2-0 sobre Argentina, con Yassir Zabiri de figura

Marruecos, campeón del Mundial Sub-20 2025; 2-0 sobre Argentina, con Yassir Zabiri de figura

El seleccionado africano de Marruecos se quedó con el título del certamen orbital de la FIFA que se jugó en Chile, tras vencer a los argentinos con doblete de goles de Zabiri.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2025
Marruecos vs Argentina Mundial Sub-20
Yassir Zabiri marcó los goles en Marruecos vs Argentina final Mundial Sub-20
AFP

