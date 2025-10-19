Marruecos, campeón del Mundial Sub-20 2025; 2-0 sobre Argentina, con Yassir Zabiri de figura

Marruecos es campeón del Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 tras vencer 2-0 a Argentina este domingo 19 de octubre en el estadio Nacional, en Santiago.

Los dos goles del compromiso fueron del habilidoso Yassir Zabiri, quien en el primer tiempo se reportó con un doblete para la victoria de los africanos.

Así las cosas el podio del Mundial Sub-20 2025 quedó con Marruecos en el primer lugar y campeón, Argentina subcampeona y en el tercer puesto la Selección Colombia, que el sábado venció a Francia.



Vea el primer gol de Yassir Zabiri en Marruecos vs Argentina, en final Mundial Sub-20:

Vea el segundo gol de Yassir Zabiri en Marruecos vs Argentina, en final Mundial Sub-20:

Así fue el Marruecos 2-0 Argentina, en la final del Mundial Sub-20

Desafiando todos los pronósticos, Marruecos entró este domingo en la historia de los Mundiales Sub-20 al conquistar su primer título con una victoria 2-0 sobre la favorita Argentina en la final de Chile 2025, un logro que refleja el crecimiento del fútbol de ese país africano.

El atacante Yassir Zabiri, con un doblete a los 12 y 29 minutos, se encargó de los goles en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría volcados a apoyar a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo.

Con este título, Marruecos se convirtió en el segundo país africano en un conquistar un Mundial Sub-20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en 2009 en Egipto.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora con seis títulos, no conquista el torneo desde 2007 en Canadá, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes.

Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022. Dos años después de esa gesta, el equipo Sub-23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.

Y ahora la generación Sub-20, con el título en Chile, confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí.

- Ficha técnica

Estadio: Nacional de Santiago

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Goles: Yassir Zabiri (12, 29)

Alineaciones:

Marruecos: Ibrahim Gomis - Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani - Naim Byar, Yassine Khalifi (Saad El Haddad, 62) - Othmane Maamma (Ilias Boumassaoudi, 74), Houssam Essadak, Gessime Yassine (Taha Majni, 86) - Yassir Zabiri (Younes El Bahraoui, 86). DT: Mohamed Ouahbi.

Argentina: Santino Barbi - Tobías Ramírez, Juan Villalba (Santiago Fernández, 45), Tomás Pérez (Tobías Andrada, 45) - Dylan Gorosito (Teo Rodríguez, 82), Valentino Acuña (Mateo Silvetti, 33), Milton Delgado, Julio Soler - Maher Carrizo, Alejo Sarco (Ian Subiabre, 60), Gianluca Prestianni. DT: Diego Placente.