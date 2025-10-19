Quién es Yassir Zabiri, de Marruecos, que le marcó goles a Argentina en final del Mundial Sub-20

Yassir Zabiri, con el número 21 en su espalda, se convirtió en la figura de Marruecos que ahora es campeón del Mundial Sub-20 luego de vencer 2-0 a Argentina en la final, gracias a un doblete de este habilidoso futbolista.

Por eso, los ojos del fútbol internacional se ponen encima del joven atacante africano, quien mostró su gran nivel, calidad técnica y precisión para definir en el partido de la disputa por el título del certamen orbital juvenil de la FIFA, que se disputó en Chile.

¿Quién es Yassir Zabiri, figura de Marruecos en Mundial Sub-20?

Es un futbolista de apenas 20 años, que nació el 23 de febrero de 2005 en Marrakech, en su natal Marruecos. Mide 1.82 metros de altura y se caracteriza por su talento en el frente de ataque.



En lo futbolístico comenzó su carrera como profesional en el Union de Touarga, en la liga de Marruecos, en 2024, y tras destacarse rápidamente salió de su país para dar el salto a Portugal, con el Famalicao, donde milita actualmente.

A nivel de clubes no supera el doble dígito de goles, entre su club en Marruecos y su actual equipo en suelo portugués, con apenas seis anotaciones. Sin embargo, con la selección africana fue la gran figura en el Mundial Sub-20, reportándose con cinco tantos (Corea, del Sur, España, Brasil y un doblete contra Argentina).

Yassir Zabiri es zurdo y juega como delantero centro. Actualmente tiene contrato con el Famalicao de Portugal hasta el 30 de junio de 2028, tiene un valor de 600 mil euros, según Transfermarkt, pero tras su gran actuación en el Mundial Sub-20 puede subir y de paso su precio será más alto con varios clubes pendientes a su trayectoria.

Además, el '21' de la selección de Marruecos quedó como el segundo mejor jugador del certamen orbital de la FIFA, consolidándose como una de las figuras del combinado africano, solo superado por su compañero Othmane Maamma.



Así fueron los goles de Yassir Zabiri en Marruecos vs Argentina, en la final del Mundial Sub-20: