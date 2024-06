Bahrain Victorious y la importante decisión que tomó con Santiago Buitrago para el Tour de Francia

El colombiano Santiago Buitrago debutará en la 111ª edición del Tour de Francia que comienza el próximo 29 en Florencia como líder del Bahrain Victorious, equipo que contará con la presencia del español Pello Bilbao, aspirante a un triunfo de etapa.

Buitrago, ganador de etapa en los Giro de Italia de 2022 y 2023, contará con el apoyo de un equipo potente que incluye a tres ganadores de etapa del Tour del año pasado: Pello Bilbao, Wout Poels y Matej Mohorič. En el caso del ciclista vasco con la ambición de lograr ampliar su palmarés en la Grande Boucle.

Jack Haig y Fred Wright desempeñarán papeles cruciales apoyando al equipo y, al mismo tiempo, buscando sus propias oportunidades a lo largo de la carrera. Completando la alineación, Nikias Arndt actuará como el último líder de Phil Bauhaus, quien aspira a lograr su primera victoria en el Tour de Francia después de terminar entre los tres primeros en tres ocasiones el año pasado.

"Estoy muy ilusionado con mi primer Tour de Francia, hemos estado trabajando duro en Andorra y creo que en este Tour hay que estar preparado desde la primera etapa. Es una semana de apertura realmente dura. Empezamos en Italia, lo cual es cómodo para mí. Tengo experiencia en el Giro y he ganado dos etapas allí, así que espero que esto me traiga buena suerte en el Tour de este año", asegura el colombiano.

Buitrago (Bogotá, 24 años), tratará de dar lo mejor de sí para "estar allí con los mejores talentos y también luchar por el maillot blanco", ya que tengo un gran equipo con mucha experiencia que me guiará y ayudará durante las próximas tres semanas”.

Santiago Buitrago, en el Critérium del Dauphiné- /AFP

Para Pello Bilbao la salida en Florencia será una experiencia nueva, pero guarda el recuerdo de la salida de Bilbao en 2023.

"Personalmente no será tan intenso como salir de casa, pero aun así será bonito empezar en Italia. Siempre he tenido grandes recuerdos de ese país y lo he echado de menos porque, en los últimos años, no he corrido el Giro, que es una de mis carreras favoritas, así que tengo muchas ganas de empezar el Tour, en una gran ciudad como Florencia", comenta el ciclista gernikarra, de 34 años.

Bilbao, quien ha preparado de forma especial la contrarreloj, espera con interés la novena etapa con tramos por pistas de tierra.

"El recorrido es bastante completo con dos contrarrelojes largas, algo que tengo muchas ganas de hacer, especialmente porque he trabajado muy duro este año para mejorar en la modalidad y quiero ver si los resultados son buenos. Luego tenemos este año el sector del gravel, que también será una etapa decisiva para la general", apuntó.

Para el ciclista vasco será importante llegar "bien preparado", ya que las etapas importantes llegarán en la primera semana.

"Mi ambición obviamente será intentar ganar otra etapa. El año pasado fue una de las emociones más intensas que he vivido en mi carrera ciclista y me encantaría repetirla; No hay nada comparable a ganar una etapa del Tour de Francia. Mientras tanto, también estaré centrado en la general y quiero hacer mi mejor carrera posible". señaló.

"Será un Tour realmente interesante con todos los grandes contendientes, y también será interesante ver quién gana este año entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, especialmente después del buen desempeño de Tadej en el Giro", concluyó.