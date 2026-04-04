Torino reportó nueva lesión de Duván Zapata; ¿cuánto tiempo estará de baja?

Desde Italia reportaron malas noticias con respecto a Duván Zapata y el encargado de informar las novedades sobre el delantero colombiano fue el propio club, Torino, a través de un comunicado en su página web oficial.

El elenco 'granate' precisó que el exAmérica de Cali y Estudiantes de la Plata sufrió una nueva lesión, misma que lo tendrá alejado de los terrenos de juego por un periodo de tiempo.

¿Qué dijo el informe médico del Torino sobre Duván Zapata?

Duván Zapata genera interés en dos equipos italianos Foto: X/@TorinoFC_1906

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Así las cosas, en los medios oficiales de la escuadra de la ciudad de Turín precisaron en primera instancia que "el futbolista Duván Zapata se ha sometido a pruebas instrumentales que han revelado una distensión parcial del músculo recto femoral en el muslo derecho".

Y a continuación agregaron que "el pronóstico se definirá en función de la evolución clínica de la lesión". Eso sí, sin dar mayores detalles del lapso que estará por fuera de las canchas, aunque en la prensa internacional calculan que el tiempo de baja sería entre dos o tres semanas.

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"Esto supone, por lo tanto, un problema importante para el delantero centro colombiano, que podría estar de baja durante al menos 2 o 3 semanas antes de poder volver a estar disponible", escribieron en 'Sky Sports'.

Hay que precisar que en el último partido que disputó con Torino, el pasado 21 de marzo y que fue derrota 3-2 frente al Milan, el popular 'Toro' tuvo que abandonar el césped de juego al minuto 63; situación que encendió las alarmas en la interna del club y que en las últimas horas fueron confirmadas ante esta nueva lesión.

Lo cierto es que este reporte de salud del atacante, de 35 años, genera mucha preocupación teniendo en cuenta que venía de superar una grave lesión de ligamento cruzado anterior del menisco medial y del menisco lateral de la rodilla izquierda, sufrida en octubre del 2024 y que lo dejó fuera de esa temporada en el 'Calcio'.

"Fueron meses difíciles; el comienzo fue terrible. Hoy puedo decir que pasaron rápido, pero sufrí mucho. Cada paso fue duro, desde la cirugía hasta la rehabilitación, donde tuve que aprender a caminar de nuevo", esas fueron las declaraciones de Zapata en entrevista con la 'Gazzetta dello Sport' tras los duros momentos que tuvo que padecer por esa lesión de ligamentos.

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En ese orden de ideas, ahora sólo queda esperar cómo evoluciona en lo físico el delantero vallecaucano tras esta nueva lesión.