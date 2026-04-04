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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Torino reportó nueva lesión de Duván Zapata; ¿cuánto tiempo estará de baja?

Torino reportó nueva lesión de Duván Zapata; ¿cuánto tiempo estará de baja?

A través de un comunicado, el club italiano informó de esta noticia que involucra al delantero colombiano. Duván Zapata no ha tenido suerte en cuanto a las lesiones en el último tiempo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Duván Zapata, delantero del Torino.
Duván Zapata, delantero del Torino.
AFP

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