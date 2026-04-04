Lionel Messi inauguró el nuevo estadio de Inter Miami; vea el histórico golazo

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Este sábado, Inter Miami enfrentó a Austin FC, por la MLS, en la inauguración oficial del Nu Stadium, donde los dirigidos por Javier Mascherano enfrentaron su primer partido oficial, en la historia en ese escenario.
Y Lionel Messi lo 'estrenó' con un auténtico golazo de cabeza, para igualar el encuentro a los diez minutos de juego.
Cabe destacar que la visita abrió el marcador por medio de Guilherme Biro, a los seis de juego.
#Fútbol2Day - 🇺🇸— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 5, 2026
¿Primer gol del Inter de Miami en el Nu Stadium?
No podía ser de otro que de Lionel Messi🇦🇷 pic.twitter.com/19zeptjykk