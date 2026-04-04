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Gol Caracol  / Lionel Messi inauguró el nuevo estadio de Inter Miami; vea el histórico golazo

Lionel Messi inauguró el nuevo estadio de Inter Miami; vea el histórico golazo

En el 'estreno' del nuevo estadio de Inter Miami, el astro argentino se reportó con un golazo, este sábado, para poner a festejar a toda la hinchada presenten en el escenario deportivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Lionel Messi, mejor jugador de la jornada 2 de la MLS.
Lionel Messi, mejor jugador de la jornada 2 de la MLS.
Getty Images.

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