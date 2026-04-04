Lionel Messi inauguró el nuevo estadio de Inter Miami; vea el histórico golazo

Este sábado, Inter Miami enfrentó a Austin FC, por la MLS, en la inauguración oficial del Nu Stadium, donde los dirigidos por Javier Mascherano enfrentaron su primer partido oficial, en la historia en ese escenario.

Y Lionel Messi lo 'estrenó' con un auténtico golazo de cabeza, para igualar el encuentro a los diez minutos de juego.

Cabe destacar que la visita abrió el marcador por medio de Guilherme Biro, a los seis de juego.



Vea el golazo de Lionel Messi: