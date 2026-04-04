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Gol Caracol  / Tenis  / Emiliana Arango luchó, pero al final quedó eliminada del WTA 250 de Bogotá

Emiliana Arango luchó, pero al final quedó eliminada del WTA 250 de Bogotá

La tenista colombiana Emiliana Arango perdió contra la húngara Panna Udvardy en la semifinal del torneo de tenis, que se disputa en la capital de nuestro país.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Emiliana Arango, tenista colombiana, está en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026
Emiliana Arango, tenista colombiana, está en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026
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