Emiliana Arango luchó, pero al final quedó eliminada del WTA 250 de Bogotá

Emiliana Arango concluyó su participación en el WTA 250 de Bogotá, luego de perder contra Panna Udvardy por marcador de 7-6, 3-6 y 6-7 en la semifinal, que se disputó este sábado 4 de abril en la cancha central del Country Club de la capital de nuestro país.

El primer set del compromiso fue bastante parejo e incluso tuvo que definirse en el tie-break. Ambas jugadoras lograron quebrar en dos ocasiones, pero cedieron inmediatamente sus servicios. Emiliana, por su parte, salvó un set point en contra antes de forzar el desempate. Finalmente, se impuso 8-6 en el tie-break y se llevó la manga por 7-6, tras más de una hora de juego.

Ya en la segunda manga, Emiliana Arango se sintió más cómoda sobre la pista del Country Club, impulsada también por el apoyo de la afición bogotana, que la ovacionó en cada punto ganado y le brindó aliento cuando la húngara se imponía. Pero el clima capitalino obligó a la suspensión del partido, que se reanudó luego de una hora de espera y ahí tomó impulso la jugadora europea para quedarse con el segundo set por marcador de 6-3.



Finalmente, la última manga tuvo bastantes emociones y se terminó decidiendo con otro tie-break en el que Udvardy fue más precisa y también sacó ventaja de los errores de Arango.

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De esta manera, la tenista húngara cerró el partido a su favor por marcador de -6, 3-6 y 6-7 y ahora se enfrentará a la checa Marie Bouzková en la final del WTA 250 de Bogotá.

Marie Bouzkova, tenista checa y preclasificada número uno de la Copa Colsanitas 2024 Cortesía

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¿Cómo fue el camino de Emiliana Arango, para llegar a la final?

La antioqueña se instaló en las semifinales luego de superar en la primera ronda a la argentina María Lourdes Carlé, en tres sets (1-6, 6-2 y 6-0). Posteriormente, no cedió parciales frente a la española Guiomar Mirastany, a quien venció por 7-5 y 6-2. Ya en semifinales, se midió con la estadounidense Varvara Lepchenko, a la que derrotó con parciales de 6-4 y 6-3

Cabe recordar que Emiliana Arango era la única representante colombiana que seguía en competencia, luego de la eliminación de la cucuteña Camila Osorio en los cuartos de final. Osorio llegaba como la actual campeona del certamen bogotano.