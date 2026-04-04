Mateo Puerta, solamente 12 minutos en Santa Fe vs Tolima; ¿se lesionó?

Este sábado 4 de abril, Tolima y Santa Fe se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay I-2026. Sin embargo, hasta ahora se reprogramó el compromiso.

Y desde el inició tuvo algo controversial. Todo pasó por una decisión del entrenador del cuadro 'cardenal' y uno de sus dirigidos, quien se fue a las duchas antes de los quince minutos de partido. El DT uruguayo se vio gritando a Mateo Puerta, a quien se le vio sin responder a esa fuertes indicaciones. Al final, en la rueda de prensa se supo que al antioqueño presentó dolencias musculares.

Hay que apuntar que a los cinco de juego, Santa Fe recibió el primer tanto del compromiso, con el referido Puerta comprometido, luego de haber sido elegido para el onceno titular como lateral izquierdo, una posición que conoce, pero su perfil natural es el derecho. Sin embargo, Pablo Repetto lo ubicó en esa parte de la cancha.

Y allí sufrió Puerta, quedando expuesto en el gol de Jerson González, quien le cambió de ritmo y atacó su espalda. Los posteriores minutos al tanto de Tolima, también resultaron ser de muchos ataques por ese sector y se notó que no se terminó de acomodar.



¡Tapándose la cara se fue Mateo Puerta sustituido en los primeros minutos!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/vt7Oesi8Br — Win Sports (@WinSportsTV) April 5, 2026

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Esto generó los reclamos desde el banquillo técnico de Santa Fe. Esto, según lo que se pudo ver en la transmisión oficial.

De esta manera, a los doce minutos, Jeison Angulo ingresó por el lateral derecho, quien no alcanzó a durar ni un cuarto de hora en el terreno de juego.

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Además, es importante aclarar que en un par de oportunidades, Ómar Fernández fue a hablarle a Puerta, quien se notó desconcertado.