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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mateo Puerta, solamente 12 minutos en Santa Fe vs Tolima; ¿se lesionó?

Mateo Puerta, solamente 12 minutos en Santa Fe vs Tolima; ¿se lesionó?

Mateo Puerta es uno de los jugadores nuevos que llegó a Santa Fe para la Liga I 2026 y este sábado fue titular, pero estuvo menos de un cuarto de hora.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Mateo Puerta y Pablo Repetto, protagonistas en el duelo entre Tolima y Santa Fe.
Mateo Puerta y Pablo Repetto, protagonistas en el duelo entre Tolima y Santa Fe.
Foto: Pantallazos de X.

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