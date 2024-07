Tadej Pogacar recibió una pésima noticia, previo a la alta montaña en el Tour de Francia

El español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) no ha podido cumplir con las expectativas de terminar su primer Tour de Francia por culpa del COVID-19 , pero tratará de descansar y recuperarse para estar en la prueba en línea de los Juegos de París.

"Estoy un poco decepcionado, como no puede ser de otra forma, pero ya llevaba unos días que me iba costando seguir al pelotón y ayer terminé la etapa muy mal. Hicimos el test del COVID-19 y salió positivo. Decidimos ver si podía pasar el día, pero las cosas han salido así", dijo Ayuso en meta.

Ayuso deberá iniciar el proceso de recuperación, siempre con la ilusión de poder estar en los Juegos.

"He hablado con el director para valorar todo y ver qué hacemos con vistas al futuro. Están los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Por un lado, voy a estar una semana sin tocar la bici, porque la salud es lo primero, pero intentaré llegar a París, a ver qué puedo hacer", subrayó.

El ciclista de Javea asume que afrontar la crono olímpica del 27 de julio es una posibilidad irreal.

"Tengo que hablar con Momparler, no sé si la crono aún sigue siendo viable, pero creo que no, pero la prueba de ruta puedo estar a buen nivel", dijo.

Tadej Pogacar y Juan Ayuso, ciclistas del UAE Team Emirates, en el Tour de Francia 2024 Getty Images

Respecto a la Vuelta a España, para Ayuso es una cuestión que ahora queda lejos.

"Eso aún no lo hemos hablado, no puedo decir ni que sí ni que no, porque la verdad que no lo sé. Primero una semana sin montarme en una bici y luego lo que tengo en la cabeza es intentar llegar a los Juegos", añadió.

Sobre su estreno en el Tour, Ayuso, que marchaba octavo en la general, se resignó a una deriva negativa después de un comienzo esperanzador. Ahora le tocará animar a sus compañeros desde la televisión.

"Un Tour raro. Empezó bastante bien y luego se ha ido torciendo. Solo puedo decir que les deseo mucha suerte a mis compañeros ante etapas muy duras. Estaré como otro aficionado más viendo en la tele y animando", concluyó.