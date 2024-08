Ángel Barajas ganó medalla de plata, en barra fija de los Juegos Olímpicos de París 2024

Gracias, Ángel Barajas . Ese es el mensaje que toda Colombia da este lunes 5 de agosto, luego de la excelente presentación del gimnasta en la final de barra fija. Y es que se adjudicó la medalla de plata y le dio la primera presea al país, en los Juegos Olímpicos de París 2024 . Con tan solo 17 años, el cucuteño confirmó que dejó de ser promesa para convertirse en una realidad a nivel mundial.

El primero en salir a escena fue Tang Chia-hung, de China Taipéi, quien no la pasó bien y, tras una caída, recibió una calificación de 13.966. Posteriormente, Shinnosuke Oka se subió y su rutina fue perfecta, lo que le permitió un puntaje de 14.533. Hasta que llegó la hora de la verdad: el 'cafetero' fue presentado, entró con toda y se lució en las barras , dejando el nombre del país en alto.

Pocos errores, con una buena salida y una celebración final que hacía pensar lo mejor. La dificultad fue de 6.600 y la ejecución de 7.933, lo que le permitió obtener un total de 14.533 unidades, la misma cantidad del anterior, pero al tener una ejecución más baja, quedó segundo de manera momentánea. Ahora, era cuestión de esperar por lo que pasara con los demás contrincantes.

Uno a uno fueron pasando y la ilusión aumentaba, ya que no realizaban sus mejores actuaciones. Fue así como, por caídas, malas ejecuciones y demás falencias, Ángel Barajas terminó en el podio, siendo segundo. Festejo, alegría y orgullo era lo que se veía no solo en el deportista nacional, sino también en el cuerpo técnico, con un entrenador que no aguantó las lágrimas y lo abrazó.

Ángel Barajas, gimnasta colombiano, en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

