David González no va más como técnico de Millonarios; los directivos lo notificaron

Este miércoles 20 de agosto, tras la derrota de Millonarios contra Unión Magdalena en el estadio El Campín, David González atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa, analizando su continuidad en el cuadro 'embajador', que actualmente es último en la tabla de posiciones con solo una unidad de 18 posibles.

"Ya he sido comunicado por el club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible el punto de vista de los directivos", dijo David González en rueda de prensa, al ser cuestionado por ese tema que desde hace varias semanas ha venido rondando el entorno 'albiazul'.

Pero, más allá de las contundentes declaraciones del estratega paisa, Jorge Arias también tomó la palabra y, como un respaldo, el jugador 'embajador' habló de la actualidad del equipo capitalino: "Primero que todo, es difícil hablar en estos momentos. Es de sentir mucha vergüenza sobre lo que pasó y lo que viene pasando hace mucho tiempo en ese sentido, es desastroso y hay que reconocerlo. Lastimosamente es más fácil señalar a uno, que señalarlos a todos, así como se tiene que ir el profe hoy todos tendríamos que irnos, pero bueno. En lo grupal nos duele".

Millonarios cayó derrotado 1-2 frente a Unión Magdalena. Colprensa.

"Ahora tampoco sabemos quién viene. Yo a lo largo de mi carrera he tenido grandes cuerpos técnicos y este es uno de los mejores, lo digo sinceramente. Hoy por hoy somos una vergüenza", agregó el futbolista azul, quien dejó claro que le da tristeza la salida de David González.



¡David González cierra su ciclo con Millonarios!

Entre otras cosas, David González analizó otros aspectos de su salida, refiriéndose al respaldo de la directiva y otras cosas más, que causaron sorpresa en la rueda de prensa: "Pienso que al final para eso tienen un entrenador, el que pone la cara es uno, es el que tiene que conseguir los resultados. Aún hoy yéndome, siento que esto es producto de algo de los malos momentos. Desde el partido con La Equidad comenzó a rondar la inseguridad, el rumor, rondar un efecto de bola de nieve, que desde ese momento digamos que todos se dejaron contagiar de la opinión pública".

David González, DT de Millonarios MillosFCoficial

Publicidad

"Cuando uno es hincha se deja contagiar y colabora para que la ola de nieve siga creciendo. No fuimos capaces de salir de eso. Somos profesionales haciendo esto, tendríamos estar en la capacidad de hacerlo, pero al final esto es fútbol. Así terminó todo, no vengo a buscar culpables, me contrataron para ser campeón, los directivos deciden y hay que aceptarlo", agregó el entrenador en rueda de prensa.

Además de eso, David enfatizó en que se sintió siempre respaldado por todo el grupo de trabajo desde el primer día hasta el último: "Totalmente los jugadores me respaldaron. Nunca vi un equipo sin deseos de ganar y de correr. Lastimosamente por más que se intentó, pero el deseo de estos chicos en cada entrenamiento en el día a día siempre fue querer lo mejor. No hay ningún reproche en ese sentido. Un llamado a la hinchada, que ojalá el hecho de que el técnico salga, puedan llegar con una energía menos hostil. Que digan vamos a apoyar".