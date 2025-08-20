Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, tras el escandaloso Millonarios 1- Unión Magdalena 2

Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, tras el escandaloso Millonarios 1- Unión Magdalena 2

Millonarios y Unión Magdalena se pusieron este miércoles al día con el duelo que era correspondiente de la primera fecha. En El Campín el clima estuvo candente y con una hinchada agresiva.

Millonarios cayó derrotado 1-2 frente a Unión Magdalena.
Millonarios cayó derrotado 1-2 frente a Unión Magdalena.
Colprensa.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:27 p. m.