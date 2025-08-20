Cómo quedó la tabla de la Liga Betplay II 2025, tras el escandaloso Millonarios 1- Unión Magdalena 2

Publicidad
Con dos goles de Jannenson Sarmiento, Unión Magdalena le dio un nuevo golpe a Millonarios, al que venció 2-1 este miércoles en la cancha de El Campín. Por los 'embajadores' anotó Beckham David Castro, a los pocos minutos de haber comenzado el compromiso con el que los dos clubes comenzaron a ponerse al día en el calendario.
Los azules de Bogotá siguen en la cola de la tabla con solamente 1 puntos, de 18 posibles y se asoma una crisis sin precedentes en el club capitalino. Prueba de ello fue que se vieron pancartas en contra de los directivos, también de jugadores e integrantes del cuerpo técnico.
Y adicional a eso, el árbitro Jhon Alexander Ospina se vio obligado a detener el compromiso sobre el minuto 54, debido a algunos desmanes presentados en un sector de las tribunas en el costa nororiental del escenario deportivo. Como dato bastante particular, desde norte los seguidores de Millonarios lanzaron zapatos al terreno de juego en esos mismos instantes.
1. Junior 17 puntos
2. Tolima 13 puntos
3. Medellín 13 puntos
4. Nacional 12 puntos
5. Santa Fe 12 puntos
6. Llaneros 11 puntos
7. Fortaleza 11 puntos
8. Pereira 11 puntos
9. Envigado 9 puntos
10. Equidad 9 puntos
11. Cali 9 puntos
12. Unión Magdalena 8 puntos
13. Bucaramanga 7 puntos
14. Águilas Doradas 7 puntos
15. Boyacá Chicó 6 puntos
16. Alianza 6 puntos
17. Pasto 5 puntos
18. América 4 puntos
19. Once Caldas 3 puntos
20. Millonarios 1 punto
22 de agosto
8:10 pm Llaneros vs. Deportivo Pasto
23 de agosto
2:00 pm Medellín vs. La Equidad
4:10 pm Envigado vs. Pereira
6:20 pm Fortaleza vs. Santa Fe
8:30 p.m. Millonarios vs. Junior
24 de agosto
2:00 pm Once Caldas vs. Tolima
4:10 pm Unión Magdalena vs. Alianza
6:20 pm América vs. Nacional
8:30 p.m. Bucaramanga vs. Águilas Doradas
25 de agosto
6:00 pm Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali