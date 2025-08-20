Millonarios, entre 'zapatazos', protestas y una caída de vergüenza; 1-2 contra Unión Magdalena

Este miércoles 20 de agosto, Millonarios recibió a Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

No obstante, entre un ambiente tenso y de mucha presión, el cuadro 'albiazul' terminó cayendo por 2-1 contra los 'samarios', que remontaron con uno menos y se llevaron los tres puntos del 'coloso de la 57'.

La anotación del cuadro 'embajador' fue de Beckham Castro; mientras que Jannenson Sarmiento se fue por duplicado para darle la victoria al 'ciclón'.

Y es que, lo que sería fiesta y reivindicación con la hinchada, no solamente terminó en derrota, sino que también en polémica protesta por parte de la barra brava 'albiazul', que lanzó sus zapatos hacia la cancha, provocando la suspensión parcial del encuentro.

Publicidad

Además, hubo un hincha ingresó a las malas al terreno de juego para intimar a los futbolistas de Millonarios; esto, sin contar todos los carteles en las tribunas que criticaban y hasta insultaban a directivos, cuerpo técnico y jugadores del cuadro 'embajador'.

