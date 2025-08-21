Publicidad

Se conocen más crudos videos de la gresca de hinchas de Independiente y U. de Chile, en Buenos Aires

En redes sociales siguen circulando reveladoras imágenes y videos por todo lo sucedido en territorio argentino, debido a la trifulca entre ambas hinchadas.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile tuvo que ser suspendido por incidentes en las gradas.
AFP.
Por: AFP
 /  Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 12:13 a. m.