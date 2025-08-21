Se conocen más crudos videos de la gresca de hinchas de Independiente y U. de Chile, en Buenos Aires

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la ciudad de Avellaneda a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que ha dejado heridos graves, detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

ASÍ COMENZÓ TODO, LOS VALIENTES DE Independiente, ATACANDO A LA HINCHADA. https://t.co/eNHF5ZUME3 pic.twitter.com/Bzh16sLSCh — CULTURA AZUL (UNIVERSIDAD DE CHILE) #VamosLaU (@CULTURA_AZUL) August 21, 2025

Desde el final de la primera etapa, fanáticos del equipo visitante situados en la Tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del los Diablos Rojos.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Barbarie en Argentina 🇦🇷

⚽️ El partido de #CopaSudamericana en Estadio Libertadores fue cancelado

👥 Unos 100 aficionados de Independiente atacaron a menos de 10 hinchas de la Universidad de Chile

🚨 Hay tres heridos de gravedad

¡El fútbol es un juego!

📹: Ya hay detenidos pic.twitter.com/Ud7IDaTFh5 — Fernando Pérez Corona (@ferperezcorona) August 21, 2025

Luego de varios minutos de inacción policial se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero con todavía cerca de 30 en la misma ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca.

Las autoridades han informado de que los choques han dejado un número indeterminado de heridos, muchos de gravedad.

Luego de la cancelación del partido, el expediente pasó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol que tomará la decisión final tras revisar todos los informes enviados por los veedores de la entidad sudamericana.

