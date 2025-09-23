Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Tres futbolistas profesionales, asesinados en 10 días: saldo de presuntas mafias y apuestas

Tres futbolistas profesionales, asesinados en 10 días: saldo de presuntas mafias y apuestas

Todos eran jugadores reconocidos, tenían amplio recorrido por diferentes equipos y terminaron sus vidas siendo víctimas de organizaciones criminales en Ecuador.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de sept, 2025
Violencia en fútbol de Ecuador: 3 futbolistas asesinados por presuntas apuestas.jpg
La violencia tocó al fútbol ecuatoriano de la peor manera.
Foto: Ind. del Valle.

