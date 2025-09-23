Tres futbolistas profesionales, asesinados en 10 días: saldo de presuntas mafias y apuestas

La violencia ha tocado al fútbol de la peor manera con los homicidios de 3 futbolistas ecuatorianos en una semana y media. El último caso fue el de Jonathan González, volante externo de paso por la selección de ese país y con trayectoria en equipos como Independiente del Valle, León de México, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito y varios más.

Actualmente, hacía parte del club de segunda división 22 de Julio y venía recibiendo amenazas de presuntos apostadores, según revelaron sus propios familiares.

De hecho, su asesinato se dio en medio de una ola de extorsiones y mensajes intimidatorios a varios jugadores en Ecuador para que amañen partidos, lo que ha venido saliendo a la luz en los últimos días.

González, que no habría accedido a los pedidos de los criminales, había sufrido un atentado previo, cuando su carro fue baleado tras un partido el pasado 22 de julio de 2025.

Pero el sábado 20 de septiembre las advertencias pasaron del dicho al hecho y según la Policía, “el futbolista fue acribillado” en su casa de la ciudad de Esmeraldas, a la que por seguridad poco iba y donde también murió Darío Batalla Quiñonez, cuñado de González y hombre que también era futbolista.

Infortunadamente, este caso se sumó a otro ocurrido recientemente en el mismo país, donde otros 2 jugadores perdieron la vida.



Otros futbolistas ecuatorianos asesinados en septiembre de 2025

Al caso de Jonathan González se agregan los homicidios en la ciudad de Manta de Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos pertenecientes al club de ascenso Exapromo Costa FC.

Ambos cayeron en medio de una masacre que cobró la vida de 5 personas el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 9:00 de la noche en el hotel Costa Azul, donde el plantel se estaba alojando.

Según testigos, los sicarios entraron disparando al establecimiento, escaparon en una camioneta que los transportaba y luego la quemaron.

Valencia acaba de ser presentado como refuerzo para lo que restaba de la temporada y cayó en medio de una ofensiva que no habría sido dirigida a él ni a Yépez, aclaró el club: “Fueron víctimas colaterales. El ataque iba dirigido a otras personas”.