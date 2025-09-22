Filtran posibles razones de asesinato de jugador de Selección Ecuador; "temas mafiosos y apuestas"

En Ecuador el ambiente del fútbol y del deporte en general se encuentra de luto, después del asesinato el pasado fin de semana del jugador Jonathan González, quien tuvo pasos por el seleccionado del vecino país en diferentes categorías y que también jugó en clubes como Independiente del Valle, Liga de Quito, Aucas, Delfín; Leones Negros, León y Dorados de Sinaloa, de México; y Olimpia, de Paraguay, entre otros, y que en la actualidad actuaba para el 22 de Julio de la Primera B local.

El hecho sucedió en la casa de la suegra del jugador y en el ataque armado también falleció Darío Batalla, su cuñado, atenuando a un más el duelo familiar.

Sin embargo, con el paso de las horas en la prensa se han filtrado las que serían las causas y móviles de lo acontecido. El diario 'Extra' informó al respecto este lunes y así se precisó que "en el club 22 de Julio de Esmeraldas, que compite en la Serie B del fútbol ecuatoriano, reina un ambiente de miedo por presiones mafiosas. Lo que comenzó como rumores sobre apuestas en línea terminó en el asesinato del futbolista Jonathan González, un hecho que expuso la vulnerabilidad de jugadores y dirigentes ante el poder del crimen organizado".

Además de eso, se precisó que desde el empate entre 22 de Julio y Chacarita las amenazas y presiones se agravaron más y más, como quiera que las mafias de "las apuestas en línea" exigieron una derrota del club del que González era capitán y líder. "En ese juego, se habrían movido miles de dólares", detalló el mencionado medio.

"Una fuente del club indicó que, debido a estas amenazas, el equipo tuvo que dejarse golear 8-0 por Atlético Vinotinto, el 16 de julio, y 4-0 por Vargas Torres, el 3 de septiembre", agregó 'Extra'.

Ahora, lo que se espera es que las autoridades ecuatorianas hagan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables y tratar de desmantelar ese tipo de organizaciones, generando alerta. Y es que además de González, también fueron asesinados otros dos jugadores de nombres Maicol Valencia y Leandro Yépez, del Exapromo de Manabí.

