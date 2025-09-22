Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Filtran posibles razones de asesinato de jugador de Selección Ecuador; "temas mafiosos y apuestas"

Filtran posibles razones de asesinato de jugador de Selección Ecuador; "temas mafiosos y apuestas"

Hace un par de días, en el vecino país hubo conmoción y tristeza por un hecho relacionado con un futbolista de experiencia, que estaba actuando en la segun división ecuatoriana.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Jonathan González Ecuador
Jonathan González con Selección Ecuador - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad