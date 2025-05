"A algunos no les gusta que me maquille cuando juego; pero ¿cuál es el problema"

Es una de las futbolistas más mediáticas en la actualidad, con millones de seguidores en las redes sociales y también con un sello único cada vez que juega: su maquillaje. Precisamente este último aspecto le ha costado las críticas de la gente y de una compañera en la Selección Suiza. Los comentarios de su colega le dolieron, pero aseguró que no dejará de hacerlo, que "cuál es el problema". Todo se trata de Alisha Lehmann.

La actualidad futbolista de la Juventus de Turín habló en 'Small Talk', programa que se transmite por YouTube sobre los juicios que ha recibido por su imagen. Lehmann se defendió.

"La gente siempre odia que use maquillaje cuando juego, pero no entiendo cuál es el problema. A veces pienso que es gracioso cuando la gente se molesta. Porque ahora tengo la sensación de que me pongo más lápiz de labios cuanto más protestan. No estoy haciendo daño a nadie. Es mi vida y siempre será así", afirmó la delantera suiza.

Alisha Lehmann, delantera de Juventus y de la Selección Suiza. AFP

Lehmann sostuvo en dicha charla que una compañera en el combinado suizo le comentó sobre su maquillaje y que eso le dolió. "Dijo que paso demasiado tiempo en las redes sociales, con mis patrocinadores y esas cosas, y que por eso mi fútbol ha empeorado. Cosas así me duelen".

Y continuó: "Creí que éramos amigas. Yo nunca diría nada negativo sobre otra mujer. Y la cuestión es que si la gente tiene una opinión sobre mi fútbol (si no juego mucho o lo que sea), eso no me importa. Esa es su opinión, es parte del juego, pero si se trata de mi vida, me duele un poco, sobre todo cuando viene de personas que me importan".

¿Quién es Alisha Lehmann?

Es una futbolista suiza, de 26 años y que actualidad milita en la Juventus de Turín. También ha militado en el BSC Young Boys, en el West Ham, Everton y en el Aston Villa. A su vez Lehmann ha sido convocada en la selección absoluta femenina de su país.