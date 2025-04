A América le dan duro en Cali; lo dejan sin levantar más billete para partido con Corinthians

América de Cali entregó una mala noticia a través de sus redes sociales con un comunicado en el que confirma que la tribuna sur no estará habilitada en el Pascual Guerrero para el partido del martes 8 de abril, a las 7:30 p.m., contra Corinthians, por la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana. Los escarlatas hicieron la solicitud para tener el espacio con aficionados, pero la Comisión Local no dio el brazo a torcer.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, pese a todos nuestros esfuerzos y las constantes gestiones realizadas en los últimos meses, la Comisión de Fútbol nos ha notificado que se mantendrá la sanción sobre la tribuna sur del Estadio Pascual Guerrero para el partido del próximo martes ante Corinthians, por la CONMEBOL Sudamericana 2025. Lamentamos esta decisión, ya que hemos trabajado intensamente en iniciativas sociales y de concientización con la barra popular del equipo, con el objetivo de volver a contar con su presencia y aliento en un encuentro de gran trascendencia internacional. Además del impacto en la experiencia del espectáculo, esta sanción representa un golpe económico significativo para el club, afectando drásticamente nuestras finanzas en un momento clave de la temporada. Aun así, seguimos firmes en nuestro compromiso de fortalecer el vínculo entre América y su hinchada, convencidos de que juntos superaremos cualquier adversidad. Agradecemos el apoyo incondicional de la afición Escarlata y los invitamos a que sigamos unidos, apoyando a nuestra institución dentro y fuera de las canchas. Por último, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando para que el Pascual Guerrero pueda contar nuevamente con todas sus tribunas habilitadas", se lee en la misiva.

Cabe recordar, que, este será el primer juego de los diablos rojos en casa en esta edición del torneo continental, puesto que el debut fue el pasado miércoles 2 de abril, con victoria 3-1 sobre Racing de Montevideo, en el estadio Centenario.