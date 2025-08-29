Publicidad

¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1000? El portugués, cada vez más cerca

¿A cuántos goles está Cristiano Ronaldo de los 1000? El portugués, cada vez más cerca

Con fichajes de lujo en ataque el equipo de Riad consiguió una goleada en la primera fecha de la Liga de Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo se reportó en el marcador, como de costumbre.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo celebra gol en Al Nassr
Al Nassr Oficial
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 07:48 p. m.