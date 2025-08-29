Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Reacción de Dayro Moreno tras convocatoria a la Selección Colombia; “parceritos, ahora sí”

Reacción de Dayro Moreno tras convocatoria a la Selección Colombia; “parceritos, ahora sí”

El goleador Dayro Moreno es la novedad en los llamados por el técnico Néstor Lorenzo. Fiel a su estilo, el delantero dejó un mensaje a sus seguidores y está listo para el reto en Eliminatorias.

Dayro Moreno quiere llegar a los 40 años lo más joven posible.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 05:32 p. m.