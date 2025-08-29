Reacción de Dayro Moreno tras convocatoria a la Selección Colombia; “parceritos, ahora sí”

El veterano Dayro Moreno, que el próximo mes cumplirá 40 años, es la principal novedad de la Selección Colombia para enfrentar a sus pares de Bolivia, en casa el 4 de septiembre, y Venezuela, cinco días después como visitante, en las últimas dos jornadas de las eliminatorias al Mundial de 2026.

El experimentado atacante, que milita en el Once Caldas y es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con ocho tantos, hace parte de la lista de 26 futbolistas con los que Colombia busca sellar su clasificación a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.



Reacción de Dayro Moreno por su convocatoria a la Selección Colombia

A través de su cuenta de Instagram el delantero tolimense dejó una publicación a sus seguidores tras recibir el llamado del técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra Bolivia y Venezuela, haciéndolo a su manera, de forma particular, tranquila y hasta promocionando su cuenta de YouTube.

"¡Parceritos! Ahora si, vamos con toda mi Selección Colombia. Recuerden pues suscribirse a mi canal de YouTube que se vienen sorpresas para todos los seguidores. Link en mi biografía", fue el mensaje de Dayro Moreno en su cuenta de Instagram, invitando a sus seguidores a que lo sigan en dicha red social, donde publica videos de su vida en el fútbol y fuera de ella.

Otra de las novedades del equipo es la reaparición del central Yerson Mosquera, del Wolverhampton inglés, quien regresa a una convocatoria tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en septiembre del año pasado.

Publicidad

En el listado publicado este viernes también aparecen otros jugadores habituales en las listas del entrenador argentino Néstor Lorenzo, como el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich; el creativo James Rodríguez, del León mexicano; el centrocampista Richard Ríos, del Benfica; el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace, y el central Davinson Sánchez, del Galatasaray.

Igualmente figuran otros jugadores que suelen ser habituales titulares del equipo de Lorenzo como el central Jhon Lucumí, del Bologna; el lateral Johan Mojica, del Mallorca; el mediocentro Jefferson Lerma, del Crystal Palace; el volante Jhon Arias, del Wolverhampton, y el atacante Jhon Córdoba, del Krasnodar.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas. AFP

Publicidad

Con respecto a la convocatoria de los partidos que Colombia empató 0-0 en casa con Perú y 1-1 con Argentina en Buenos Aires en junio pasado, se quedaron por fuera el central Carlos Cuesta (Galatasaray-TUR), el lateral Cristian Borja (América-MEX) y los delanteros Jhon Durán (Fenerbahce-TUR) y Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Real Betis-ESP).

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y de ganarle a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla, asegurará su clasificación a la Copa del Mundo.



Convocatoria Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela:

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas-MEX), David Ospina (Atlético Nacional) y Kevin Mier (Cruz Azul-MEX).

Defensas: Andrés Román (Atlético Nacional), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Deiver Machado (Lens-FRA), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Santiago Arias (Bahía-BRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA) y Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING).

Mediocampistas: James Rodríguez (León-MEX), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Wolverhampton-ING), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Juan Camilo Portilla (Talleres-ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Kevin Castaño (River Plate-ARG) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Publicidad

Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Luis Díaz (Bayern Munich-ALE), Luis Suárez (Sporting-POR) y Marino Hinestroza (Atlético Nacional).