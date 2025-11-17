Síguenos en::
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
A Jude Bellingham lo acaban en Inglaterra por sus actitudes; "la egoísta estrella"

A Jude Bellingham lo acaban en Inglaterra por sus actitudes; “la egoísta estrella”

El mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, es criticado en su país a pesar de conseguir la clasificación al Mundial 2026. Sus actitudes tendrían cansados a compañeros.

Por: EFE
Actualizado: 17 de nov, 2025
Jude Bellingham
Jude Bellingham con Inglaterra - Foto:
AFP

