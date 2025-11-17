Síguenos en::
Gol Caracol  / Escándalo en África; DT de Nigeria denunció que les hicieron vudú desde el cuerpo técnico del Congo

Escándalo en África; DT de Nigeria denunció que les hicieron vudú desde el cuerpo técnico del Congo

Tras la derrota de Nigeria y la confirmación de no ir al Mundial 2026, Eric Chelle contó que los videos de él peleando y discutiendo con personas del Congo fueron porque los vio haciendo vudú.

Por: AFP
Actualizado: 17 de nov, 2025
Eric Chelle
Eric Chelle, técnico de Nigeria discutiendo con los del Congo
