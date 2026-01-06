Lionel Messi y su extraño deseo con la soledad: "soy más raro que la mier**"

El astro argentino Lionel Messi afirmó que le gustaría ser dueño de un club cuando se retire del fútbol, en una entrevista publicada este martes por un canal de streaming de su país, en la que también habló de su vida familiar, su personalidad y hasta de sus gustos en materia de bebidas.

"Técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario", señaló el capitán de la Albiceleste en una entrevista con el canal Luzu TV grabada en diciembre.

"Me gustaría tener mi propio club (...) arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos, a la gente, que crezcan y hacer un club importante", agregó un Messi, de 38 años, más sonriente que en la mayoría de sus contactos con los medios de comunicación.

Lionel Messi, futbolista argentino del Inter Miami - Foto: AFP

En mayo de 2025, Messi, que aún no define su participación en el Mundial de 2026, dio los primeros pasos en esa dirección al incorporarse como socio del club Deportivo LSM, proyecto de su gran amigo Luis Suárez, que compite en las divisiones menores del fútbol uruguayo.



Durante la entrevista, el campeón del mundo con la selección argentina en 2022 también dio detalles de su vínculo con su esposa, Antonela Roccuzzo, y aseguró ser romántico aunque no muy demostrativo.

Publicidad

"Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Disfruto mucho estar solo", dijo y admitió que es "muy estructurado".

"Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así", añadió el capitán del Inter Miami, quien reconoció que por su manera de ser hizo terapia cuando jugaba en el Barcelona.

Publicidad

Sumado a eso, el ‘10’, quien se refirió a su relación con Antonella, también habló de cómo la conoció y supo que era la mujer de su vida: “Yo sabía que en el momento que caía a Rosario no me podía mandar ninguna y ahí pensé ‘es la mujer de mi vida’, en esa época no estaba la propuesta formal de noviazgo, ya lo éramos”.