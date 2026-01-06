Lionel Messi y la sorprendente decisión, tras retirarse del fútbol; ¿será entrenador?

En una reciente entrevista para un medio argentino, Messi contó varios detalles de su vida; uno de ellos, respecto a lo que haría después de retirarse. La pregunta es si seguirá vinculado al fútbol.

"Yo de técnico la verdad que no me veo, mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario", señaló el capitán de la Albiceleste en una entrevista con el canal Luzu TV

Messi también habló sobre insultarse a sí mismo cuando no le salen las cosas bien. "Tuve muchos partidos malos (en los) que fui un desastre o situaciones uno contra uno, gol errado, y me he dicho de todo por adentro. Me he 'puteado' bastante".

Se refirió además al momento en el que dejó la Albiceleste tras perder tres finales consecutivas entre 2014 y 2016: "Me arrepentí muchísimo porque veía los partidos de la selección y me quería morir. Menos mal que pude volver".



— LIONEL MESSI (LUZU TV): "A mí no me gusta dar consejos, porque creo que cada uno tiene que vivir su experiencia y su vida, pero sí que NUNCA abandonen lo que uno siente y lo que uno desea y quiere. El mejor ejemplo es seguir intentándolo. Al final, de eso se trata la vida: de…

"El mejor ejemplo es no renunciar nunca, seguir intentándolo. En lo que sea. Golpearte, levantarte y volver a intentarlo. Y si no se da, quedarte con que hiciste todo lo posible para conseguir tu sueño", subrayó.

Durante la charla, además, el 10 habló de su reticencia al baile, al que solo se anima cuando está "escabiado" (borracho), y dijo que su bebida alcohólica predilecta es el vino, que a veces combina con Sprite "para que pegue más rápido".

Además, contó reveladora anécdota, sobre lo que fue la prueba realizada en River Plate, donde no pasó por su problema físico.

“Fui por mi cuenta River, hice una prueba y a los diez días volví y River (SIC) me dijo que quería que me quede, que se iba hacer cargo del tratamiento, que me iba a quedar en la pensión pero que con el pase no podía hacer nada. Tenés que ir vos a sacar el pase a Newell’s… y yo cuando fui a pedir el pase no me lo dieron y se cortó todo. Y después apareció el Barcelona que no estaba en los planes de nadie”, dijo Messi.