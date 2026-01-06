Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y la sorprendente decisión, tras retirarse del fútbol; ¿será entrenador?

Lionel Messi y la sorprendente decisión, tras retirarse del fútbol; ¿será entrenador?

El astro argentino se confesó y dio detalles de lo que haría, una vez decida colgar los guayos de manera definitiva. ¿Lo ven al '10' como director técnico?

Por: AFP
Actualizado: 6 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi
Lionel Messi, futbolista argentino del Inter Miami - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad