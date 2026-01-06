Síguenos en:
Luis Javier Suárez, de la alegría al llanto con Sporting Lisboa; derrota 2-1 y se quedó sin final

Luis Javier Suárez, de la alegría al llanto con Sporting Lisboa; derrota 2-1 y se quedó sin final

El delantero colombiano, quien anotó con Sporting este martes; al final no le alcanzó contra un Guimaraes, que remontó en el tiempo adicional y se clasificó a la final de Copa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ene, 2026
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, en el partido contra Vitoria, por la Copa de la Liga
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, en el partido contra Vitoria, por la Copa de la Liga
Getty Images

