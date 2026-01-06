Luis Javier Suárez, de la alegría al llanto con Sporting Lisboa; derrota 2-1 y se quedó sin final

Este martes 6 de enero, Sporting Lisboa enfrentó a Guimaraes, por el duelo correspondiente a la semifinal de la Copa de la Liga en Portugal. Y evidentemente, Luis Javier Suárez apareció dentro del onceno dirigido por Rui Borgues.

Con todo su 'arsenal', los 'leones' salieron con una importante disposición ofensiva en los primeros minutos, con el colombiano como protagonista, quien anotó el primer gol del juego a los trece minutos de partido.

De ahí en adelante, fue de los más insistentes, haciendo figura al guardameta rival, que atajó todo lo que se le puso en el camino. Sin embargo, ya cuando el partido entró en su parte final, Sporting Lisboa 'durmió' y Guimaraes le remontó en el tiempo adicional, con un doblete de Alioune Ndoye.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un nuevo gol con Sporting Lisboa en 2026 Getty Images

Con este 2-1 final, Luis Javier Suárez se quedó sin final, ni título, en la Copa de la Liga de Portugal.



Luis Javier Suárez se despide del sueño en Copa

Un doblete en diez minutos del tiempo añadido del senegalés Alioune Ndaye, el segundo en la última acción del partido y verificado por el VAR, propició la remontada ante el Sporting del Vitoria Guimaraes (1-2) y su clasificación, por primera vez en su historia, para la final de la Copa de la Liga de Portugal.



El conjunto que dirige Luis Pinto nunca había llegado a pujar por este título que ha ganado el Sporting cuatro veces, el último en el 2022. El club lisboeta tuvo el triunfo en la mano, con el gol del colombiano Luis Suárez a pase de Trincao al cuarto de hora.

Publicidad

No pasó por excesivos apuros el Sporting hasta que los cambios dieron un giro al partido. Samu salió por Diogo Sousa a la hora de encuentro y, sobre todo, Ndoye por Nelson Oliveira en el 78.

Todo dio un giro en el tiempo añadido. El empate llegó en el 92, con un centro desde la derecha de Gonçalo Nogueira, la pelota pasó por delante de la portería hasta que Ndoye, que llegó desde atrás, batió a Rui Silva.

Estadísticas de Luis Javier Suárez, en duelo contra Guimaraes, por la Copa de Portugal. Foto: Sofascore.

Publicidad

Y diez minutos más tarde, a punto de llegar a la prórroga, un rápido contraataque dirigido por la izquierda por Saviolo acabó con un centro al área que recogió Samu que centró a Alioune Ndaye que, en boca de gol, llevó la pelota a la red y al Vitoria a la final.

El cuadro de Guimaraes disputará por primera vez el título ante el ganador del choque del miércoles entre el Benfica, el equipo más laureado, con ocho trofeos, y el Braga.