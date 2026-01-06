Nacional anunció fichaje 'bomba'; fue campeón de Libertadores y tuvo paso por la Selección Argentina

Hace un par de minutos, Atlético Nacional anunció el nuevo fichaje, con el que busca 'romper' el mercado del fútbol colombiano, pensando también en lo que será la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana; dos certámenes en los que los paisas buscarán levantar el título.

Es por eso, que apostando en la experiencia, bagaje y gran trayectoria como futbolista profesional; los antioqueños acabaron de oficializar la llegada de Milton Casco al equipo. Viene proveniente de River Plate.

"Bienvenido", junto a una bandera de Argentina, fueron las palabras de Atlético Nacional para anunciar al nuevo refuerzo, que llega como un reemplazo natural de Camilo Cándido, quien no pudo quedarse en la institución verde, debido a unas situaciones contractuales de Cruz Azul; equipo dueño de sus derechos deportivos.

Evidentemente, la noticia no se hizo esperar en las redes sociales, donde muchos le dieron un amigable mensaje de bienvenida a Milton Casco; lateral referente y experimentado en la época dorada de River Plate.



“Estos sí son refuerzos, vamos”, “a romperla, en este club solo sirve salir campeón”, “bienvenido”, “siento que le va a ir muy bien en el verde”, “el jugador más profesional que tuvo River Plate en la última década”, “es un refuerzo de jerarquía, vamos Milton Casco. Bienvenido al más grande de Colombia”, “bienvenido Casco, sé que con tu profesionalismo te va a ir muy bien en Atlético Nacional” y “bienvenido Milton, a dejar huella como lo hiciste en Argentina”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron varios hinchas ‘verdolagas’ al nuevo fichaje.



¿Quién es Milton Casco, nuevo refuerzo de Atlético Nacional?

Milton Óscar Casco es un futbolista profesional argentino nacido el 11 de abril de 1988 en María Grande. Es conocido principalmente por jugar como lateral izquierdo, aunque también ha actuado en varias oportunidades por el costado derecho, destacándose por su versatilidad y regularidad defensiva.

Publicidad

Casco inició su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata en 2009 y luego jugó en Newell’s Old Boys, donde ganó el torneo argentino de 2013 antes de llegar a River Plate, en 2015; club con el que consiguió múltiples títulos nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores.

Milton Casco junto al colombiano Rafael Santos Borré Getty Images

Con la Selección Argentina fue convocado para varias ediciones de la Copa América. Pero ahora, tras más de una década en River, el lateral argentino continuará su carrera en el Atlético Nacional para este 2026.

Publicidad

El lateral de 37 años ya se encuentra en territorio colombiano, donde se espera inicie pretemporada en los próximos días, junto al resto de todo el equipo.