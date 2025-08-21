¿El City Group quiere comprar a Millonarios? Enrique Camacho dio la respuesta, en medio de la crisis

En Millonarios están en medio de una crisis de resultados sin precedentes, con un solo punto sumado, de 18 posibles, y ubicados en la última posición de la tabla en la Liga Betplay II 2025. El último golpe fue una derrota 1-2 contra Unión Magdalena, en el estadio El Campín, y tras esa nueva mala presentación, ante una hinchada hostil, se presentó el adiós del técnico David González.

Ante ese presente, este jueves se concedió una rueda de prensa en la que participó Enrique Camacho y además de hablar de la búsqueda de un entrenador de manera inmediata, también fue interrogado con relación a otros temas relacionados con el conjunto bogotano.

Uno de ellos tuvo que ver con la posibilidad de vender a Millonarios y de un rumor que circuló sobre un supuesto interés del City Group, dueño de Manchester City, New York City, Girona, Montevideo Torque y Bolívar, entre otros.

"Lo de vender no es cierto, no tengo conocimiento (de ese interés), de alguna transacción", explicó Camacho de manera tajante, además que aseguró que los actuales propietarios no estarían ahora en disposición de entrar en una negociación, ya que al proyecto algún le faltan momentos por agotar y logros por conseguir.

Millonarios cayó derrotado 1-2 frente a Unión Magdalena. Colprensa.

En ese orden de ideas también salió a relucir el nombre de Joseph Oughourlian, quien es el máximo accionista de Millonarios, y sus intenciones en el tradicional equipo colombiano.

"Sí, yo hablé con Joseph hace 15 días, vino a Colombia a atender otros asuntos, nos reunimos, estuvimos evaluando, hablando, él ha invertido muchos millones de dólares (en el club), el año pasado hizo un requerimiento de unos dividendos y utilidades, que es una octava parte de lo que ha invertido. Él nos apoyó en la contratación de Falcao, no apalancado en él o en una deuda, sino en la capacidad de la organización. Incluso me dijo hace 15 días, que cómo buscamos más figuras al estilo de Falcao, de ese tipo de jugadores de alta experiencia, que pudieran jalar como jalaba Falcao. Así, yo no veo actitud de no seguir apoyando, sino más bien de traer jugadores de más peso al promedio que tenemos actualmente", reveló Camacho.