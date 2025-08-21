Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿El City Group quiere comprar a Millonarios? Enrique Camacho dio la respuesta, en medio de la crisis

¿El City Group quiere comprar a Millonarios? Enrique Camacho dio la respuesta, en medio de la crisis

Enrique Camacho lideró una extensa rueda de prensa en la que habló de la búsqueda del nuevo DT y además se refirió de los dueños actuales y de una posible venta del equipo.