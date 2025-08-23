Richard Ríos y Benfica siguen volando en Portugal: victoria 3-0 sobre Tondela

Gianluca Prestianni, exjugador del Vélez Sarsfield, selló este sábado la victoria del Benfica ante el Tondela (3-0) en la tercera jornada de la Liga de Portugal.

Las 'águilas' lograron imponerse en este partido celebrado en el Estádio da Luz, donde el croata Franjo Ivanović anotó el primer tanto en el minuto 31 tras un paso de Amar Dedic.

En el minuto 42 fue el turno de su compañero Fredrik Aursnes, que amplió la diferencia en el marcador con el Tondela, donde ahora militan Brayan Medina y Yefrei Rodríguez.

Tras varios intentos, el Benfica logró el tercer y último gol del partido con un tanto de Prestianni en el minuto 90+6.

Publicidad

Las 'águilas', con el duelo de la jornada inaugural aplazado, se sitúan en el sexto lugar en la clasificación de la Liga lusa con 6 puntos, mientras que el Tondela permanece en el último puesto.

Los 'leones' del colombiano Luis Suárez, que este sábado vencieron al Nacional (1-4), van primeros con 9 puntos, seguidos por el Moreirense, con la misma puntuación y que este sábado venció al Vitória de Guimarães (2-0).

Publicidad

El Braga, que todavía tiene que disputar su partido de esta jornada frente al AVS, va tercero con 6 puntos, al igual que el Oporto, cuarto, que el domingo jugará contra el Casa Pia.