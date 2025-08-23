Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y Benfica siguen volando en Portugal: victoria 3-0 sobre Tondela

Richard Ríos y Benfica siguen volando en Portugal: victoria 3-0 sobre Tondela

El volante colombiano Richard Ríos disputó los 90 minutos en el triunfo de Benfica contra Tondela por la segunda jornada de la Liga de Portugal.

Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 05:25 p. m.