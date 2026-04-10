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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Real Madrid vs. Girona por la Liga de España y donde verlo EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Real Madrid vs. Girona por la Liga de España y donde verlo EN VIVO por TV

Real Madrid no tiene pausa, y este viernes recibirá al Girona en el Santiago Bernabéu con la consigna de los tres puntos. ¡Agéndese HOY con este partido de la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Real Madrid recibe al Girona en una nueva jornada de la Liga de España.
Real Madrid recibe al Girona en una nueva jornada de la Liga de España.
Getty Imágenes

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